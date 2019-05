Prehrá Babiš, padne talianska vláda? Európske voľby menia aj domácu politiku

Voľby sa konajú do nedele.

24. máj 2019 o 17:19 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Nepôjde len o poslancov, ktorí budú krajinu zastupovať v Bruseli. Voľby do Európskeho parlamentu budú mať vo viacerých štátoch aj vnútropolitický rozmer.

Prinášame prehľad toho, čo môže víkendové hlasovanie spôsobiť v Británii, vo Francúzsku, v Česku a Taliansku.

Šanca vrátiť Macronovi prehru

Pred dvoma rokmi krajná pravičiarka Marine Le Penová prehrala súboj v prezidentských voľbách s Emmanuelom Macronom, keď v druhom kole získala len tretinu hlasov. Prezidentovi odvtedy klesla popularita, musel urobiť kontroverzné kroky, v krajine sa už niekoľko mesiacov konajú protesty.

Le Penová verí, že v eurovoľbách by mohla Macronovi porážku vrátiť. Hovorí o nich ako o referende o prezidentovi.

„Francúzov prosím, aby ho zastavili tým, že budú voliť jedinú stranu, ktorá môže skončiť pred Emmanuelom Macronom,“povedala pre AFP.

Le Penovej strana vyhrala vo Francúzsku eurovoľby aj pred piatimi rokmi. Na národnej úrovni sa napriek tomu nedokázala presadiť. Spojencov nemala ani v Bruseli, to sa však teraz mení a Le Penová sa pridala k Matteovi Salvinimu a jeho skupine euroskeptikov.

V kampani jej Národné združenie hovorí o odmietaní federalizácie Únie, o posilnení štátov či o zavedení ciel, ktoré by mali chrániť domácich výrobcov. Na rozdiel od minulosti však už nenavrhuje odchod z Únie či z eurozóny, v čom si podľa súperov strana protirečí.

„Ak by ste vaše návrhy presadili, opúšťali by sme Európsku úniu. Prečo to nemôžete povedať priamo?“ odkázala Le Penovej podľa AFP Natalie Loiseau, ktorá vedie kandidátku Macronovej strany Republika Vpred.

Druhé referendum o brexite

Ešte pred dvoma mesiacmi bol Nigel Farage euroskeptikom pomaly odchádzajúcim do politického dôchodku. Blížil sa vrcholný deň jeho kariéry – odchod Británie z Európskej únie a on prišiel o tému na pritiahnutie pozornosti.

Potom však premiérka Theresa Mayová, ktorá v piatok oznámila demisiu, vyrokovala posunutie termínu odchodu a Farage je späť. Založil stranu Brexit a znovu kandiduje do Európskeho parlamentu.

Na kandidátku pozbieral politikov z celého spektra. Od bývalých konzervatívcov, ktorým prekáža nedôraznosť premiérky Mayovej, po komunistov. Spája ich jedine názor na odchod Británie z Únie.

„Nemôžem sa len prizerať, ako naša premiérka nepočúva nielen vlastných straníkov, ale ani 17,4 milióna občanov, ktorý v referende rozhodli o brexite, pričom mnohí nikdy predtým nevolili,“povedala Annunziata Rees-Moggová.

Jej brat Jacob Rees-Mogg patrí medzi najznámejších zástancov brexitu v Konzervatívnej strane a v britskom parlamente. Za stranu viackrát kandidovala aj Annunziata, teraz stojí pri Farageovi.

Farage pred piatimi rokmi vyhral európske voľby, vtedy ešte so Stranou nezávislosti Veľkej Británie. Teraz by to malo byť ešte jednoznačnejšie. Nahrávajú mu nejasnosti okolo ďalšieho vývoja brexitu.

Napríklad konzervatívci ešte donedávna opakovali, že oni sa na voľby nepripravujú a dúfajú, že ich Británia ani nebude musieť zorganizovať. Teraz im prieskumy predpovedajú až štvrté miesto.

Oveľa lepšie na tom nie sú ani opoziční labouristi, ktorí sa nevedia zhodnúť, či si želajú opakovanie referenda, alebo nie.

Naopak, v prieskumoch sa darí menším stranám, ktoré si želajú odvolanie brexitu – liberálnym demokratom, zeleným či novej strane Change UK, v ktorej sa spojili bývalí konzervatívci aj labouristi.

Ak Británia z Európskej únie odíde, novozvolení poslanci prídu o mandát, teoreticky nemusia v júli do funkcií ani nastúpiť. Preto sa v kampani viac ako o budúcich poslancoch hovorí o akomsi zopakovaní brexitového referenda nanečisto.

„Čo teda prinesú výsledky? To nikto nevie, okrem jednej veci – je veľmi nepravdepodobné, že by zmenšili rozkol v spoločnosti,“píše Guardian.

Prvá Babišova prehra po rokoch?

Andrej Babiš tento pocit naposledy zažil na jeseň 2013. Takmer devätnásť percent hlasov s tesnou stratou na sociálnych demokratov sa však vtedy pre začínajúce hnutie ANO považovalo za veľký úspech.

Odvtedy Babiš celoštátne voľby len vyhrával a upevňoval si moc. Pred dvoma rokmi získal v parlamentných voľbách viac ako tridsať percent hlasov. To sa však môže otočiť vo voľbách do Európskeho parlamentu.

„Hnutie ANO má dosť sympatizantov na to, aby európske voľby vyhralo. Existuje však riziko, že k týmto voľbám nepôjdu,“povedal pre Seznam Zprávy sociológ Daniel Prokop.

Pripomína, že pred piatimi rokmi bola v Česku účasť len osemnásť percent (po Slovensku druhá najnižšia v Únii) a že hlasovali z veľkej časti ľudia, ktorí ANO nevolia: mladí a vzdelaní voliči.

Ukazujú to aj prieskumy. Aj keď podľa väčšiny z nich je ANO na prvom mieste, v niektorých hnutie predbehli Piráti a doťahujú sa ODS a volebná koalícia TOP 09, Starostov a zelených.

Babišovi môžu poškodiť aj protesty proti jeho vláde a najmä novej ministerke spravodlivosti Marii Benešovej, ktoré sa konajú v posledných týždňoch. V utorok dostali na Václavské námestie v Prahe asi 50-tisíc ľudí.

Salviniho šanca na predčasné voľby

Nie je predsedom vlády a stále ani najsilnejšej strany v talianskom parlamente. Matteo Salvini sa napriek tomu v posledných týždňoch stal mužom, ktorého rešpektujú známi nacionalisti v celej Európe.

Viacerí z nich sa pridali k Salviniho projektu Hnutia pre Európu národov a slobody, z ktorého má po eurovoľbách vzniknúť jednotná frakcia v europarlamente. Pridala sa aj strana Sme rodina Borisa Kollára.

Salvini sa tak pred voličmi môže prezentovať ako politik uznávaný aj za hranicami Talianska.

„Odkedy sa stal lídrom Ligy v roku 2013, zameriaval sa na domáce témy,“ pripomínav komentári na webe Conversation Daniele Albertazzi, odborník na európsku politiku z Birminghamskej univerzity.

Salvini ako predseda najprv premenoval Ligu severu na Ligu, aby ju zbavil nálepky čisto severotalianskej strany. Prestal toľko hovoriť o väčšej autonómii severnej časti krajiny, aby si nepohneval voličov na juhu.

„Jeho konečným cieľom je post talianskeho premiéra, takže je dôležité, či ho ľudia považujú za niekoho, kto určuje témy na európskej úrovni,“ píše Albertazzi.

Minuloročné parlamentné voľby však vyhralo protestné Hnutie piatich hviezd, s ktorými sa Liga spojila v koalícii. Prieskumy už dlhšie naznačujú, že ďalšie voľby by mohla vyhrať práve Salviniho strana.

Nárast jej popularity sa však už zastavil a v posledných prieskumoch stratila niekoľko percent. Aby sa dostal na vrchol, mohol by sa preto Salvini podľa Albertazziho pokúsiť vyvolať predčasné parlamentné voľby.

Témou eurovolieb v Taliansku je aj pokus viacnásobného premiéra Silvia Berlusconiho predĺžiť si politickú kariéru. Berlusconi vedie kandidátku strany Forza Italia, prieskumy jej predpovedajú zisk desiatich percent hlasov.