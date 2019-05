Čierny kôň českých eurovolieb: Sľubujeme horšie potraviny. Pre Slovákov

Babišovi sa nepáči kandidatúra recesistov.

22. máj 2019 o 15:29 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam.cz.

Pár dní pred európskymi voľbami položilo favorizované hnutie ANO Andreja Babiša vážnu otázka ministerstvu vnútra: Je v poriadku, že môže kandidovať aj kandidátka ANO, vytrollíme europarlament?

Odpoveď vnútra ÁNO neuspokojila: Samozrejme, že môže.

A my všetci ostatní sme v tom počuli aj to nevypovedané: pokiaľ si vaši voliči pomýlia najsilnejšiu politickú stranu v krajine s recestistickým hnutím, sľubujúcim napríklad dotácie na šminky alebo vyslanie prvého Čecha na Mars do roku 2030, asi by ste sa mali zamyslieť, čo robíte zle.

Tretí medzi študentmi

Na druhej stranu, obavy Babišovho ANO sú celkom pochopiteľné. EÚ trollovia na čele s líderkou kandidátky, populárnou youtuberkou Luciou "Sejroškou" ​​Schejbalovou má nielen podobný názov, ale tiež zhruba rovnako realistické sľuby.

Navyše "veľké" ANO na hlavu porazili v nedávnych študentských voľbách, kde získali senzačné tretie miesto.