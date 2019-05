Mayová požiadala Corbyna, aby podporil jej nový plán brexitu

Premiérka predstavila nový desaťbodový plán na odchod Británie z EÚ.

22. máj 2019 o 12:26 TASR

LONDÝN. Britská premiérka Theresa Mayová sa obrátila na vodcu opozičných labouristov Jeremyho Corbyna so žiadosťou, aby podporil jej nový návrh dohody o odchode Británie z Európskej únie.

Ako v stredu informovala agentúra DPA, ide o Mayovej poslednú šancu, ako zabezpečiť podporu svojej dohody v britskom parlamente, kde ju zrejme čaká štvrtá porážka.

Ochotná dohodnúť sa na kompromise

Mayová v liste adresovanom Corbynovi uviedla, že predstavením upraveného návrhu dohody ukázala, že je ochotná dohodnúť sa na kompromise, aby sa britskí občania dočkali uskutočnenia brexitu.

Prečítajte si tiež: Mayová predstavila nový desaťbodový plán na odchod Británie z EÚ

Návrh zákona o ratifikácii dohody o brexite, o ktorom by mali poslanci hlasovať v týždni od 3. júna, je podľa Mayovej "poslednou šancou", aby k tomu došlo.

"Žiadam aj vás o kompromis, aby mohli obe strany dosiahnuť to, čo vo svojich programoch sľúbili, a obnovili dôveru v politiku," napísala Mayová v liste.

Corbyn v utorok po Mayovej prejave o jej kompromisnom novom pláne v rozhovore pre BBC povedal, že sa naďalej stavia proti jej dohode.

"Nemôžeme podporiť tento návrh zákona, lebo je to v podstate prepracovanie toho, o čom sa už predtým diskutovalo," uviedol líder labouristov.

Aj ďalší opoziční zákonodarcovia i mnohí vplyvní konzervatívci avizovali, že premiérkin návrh dohody nepodporia. Proti nej sa stavia i bývalý minister zahraničných vecí Boris Johnson, favorizovaný uchádzač o post predsedu Konzervatívnej strany.

Predstavila nový desaťbodový plán

Mayová predstavila v utorok svoj nový desaťbodový plán na odchod Británie z EÚ. Poslancom Dolnej snemovne britského parlamentu okrem iného prisľúbila, že nový návrh dohody o brexite, ktorý už schválila vláda, obsahuje aj parlamentné hlasovanie o usporiadaní druhého referenda o vystúpení Británie z EÚ.

Britská premiérka tiež varovala, že ak poslanci jej "novú" dohodu o brexite začiatkom júna ani na štvrtý pokus neschvália, do úvahy bude prichádzať už len brexit bez dohody, úplné zastavenie procesu brexitu alebo ďalšie referendum o odchode Británie z EÚ.

Nová dohoda by tiež mala vládu právne zaviazať, aby do roku 2020 našla alternatívu pre tzv. írsku poistku, ktorou by sa po odchode Británie z EÚ riadili vzťahy medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Veľkej Británie.