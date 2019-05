Mayová predstavila nový desaťbodový plán na odchod Británie z EÚ

Poslanci by o novej dohode mali hlasovať v týždni od 3. júna.

21. máj 2019 o 18:15 TASR

LONDÝN. Britská premiérka Theresa Mayová predstavila v utorok svoj nový desaťbodový plán na odchod Británie z EÚ.

Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Hlasovanie o usporiadaní druhého referenda

Mayová okrem iného poslancom Dolnej snemovne britského parlamentu prisľúbila, že nový návrh dohody o brexite, ktorý už schválila vláda, obsahuje aj hlasovanie o usporiadaní druhého referenda o vystúpení Británie z EÚ.

Toho hlasovanie by sa malo uskutočniť ako prvé.

V súvislosti s tým však Mayová poslancov vyzvala, aby potom schválili aj novú dohodu o brexite, inak by občania nemali v referende o čom hlasovať.

Britská premiérka tiež varovala, že ak poslanci jej "novú" dohodu o brexite začiatkom júna ani na štvrtý pokus neschvália, do úvahy bude prichádzať už len brexit bez dohody, úplné zastavenie procesu brexitu alebo ďalšie referendum o odchode Británie z EÚ.

Ďalšími zmenami, ktoré by podľa Mayovej návrh zákona o novej dohode o brexite mal obsahovať, je záruka, že občania Spojeného kráľovstva budú mať rovnaké alebo lepšie pracovné práva ako občania EÚ.

Alternatíva pre írsku poistku

Britská premiérka tiež prisľúbila, že po prípadnom odchode Británie z EÚ nedôjde k zníženiu úrovne ochrany životného prostredia.

Nová dohoda by tiež mala vládu právne zaviazať, aby do roku 2020 našla alternatívu pre tzv. írsku poistku, ktorou by sa po odchode Británie z EÚ riadili vzťahy medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Veľkej Británie.

Poslanci by o novej dohode o brexite mali hlasovať v týždni od 3. júna.