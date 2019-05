Moskva láka populistov v Únii aj peniazmi

Salvini aj Le Penová majú k Rusku blízko.

21. máj 2019 o 20:22 Lukáš Onderčanin

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Hneď by som vymenil talianskeho prezidenta za Putina, napísal počas rokovania európskeho parlamentu v roku 2015 vtedajší taliansky europoslanec Matteo Salvini.

Na fotografii vtedy v Štrasburgu pózoval v tričku s ruským prezidentom. S jeho stranou Liga severu sa Kremeľ už vtedy dohodol na spolupráci. Oficiálnu dohodu však podpísali až vtedy, keď bolo jasné, že Salviniho strana bude v parlamentných voľbách v roku 2018 triumfovať.

Víkendový škandál lídra Slobodnej strany Rakúska, ktorý bol ochotný rokovať o financovaní od ruských oligarchov, ukázal, ako má Rusko blízko k populistickým stranám.

Viaceré s Kremľom spolupracujú – a v pozadí sú aj ruské peniaze.

Užitoční idioti

Ani päť dní po zverejnení kompromitujúceho videa nie je jasné, kto lídra rakúskej FPÖ nachytal. Heinz-Christian Strache však uveril neznámej žene, že je neterou ruského oligarchu, a bol otvorený výmene verejných zákaziek za ruské financie pre stranu.

Jasné nie je ani to, či za videom mohlo byť Rusko. Ak by však Strache takúto ponuku prijal, medzi európskymi populistami by nebol jediný.

Aj Putinov poradca pre zahraničnú politiku Sergej Karaganov v roku 2016 pre magazín Spiegel potvrdil, že Rusko v minulosti podobnú stratégiu využívalo najmä v bývalých sovietskych republikách. „Dotovali sme ich a kupovali sme si elitu peniazmi, ktoré sa potom ukradli,“ povedal.