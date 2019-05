Exoplanéty sústavy Trappist-1 by mohli dostať mená podla belgických pív

Nápad začal ako vtip.

21. máj 2019 o 14:26 TASR

BRUSEL. Westvleteren, Westmalle, Orval, Chimay. To nemusia byť len názvy belgických pív, ale aj názvy exoplanét slnečnej sústavy Trappist-1, ktorú objavili belgickí astronómovia z mesta Liege. Uviedla v utorok televízna stanica RTBF.

Začalo to ako vtip

To, čo podľa RTBF znelo na začiatku ako vtip - dať siedmim exoplanétam mená podľa belgických trapistických pív - začína naberať vážnejšie rozmery, a nie je vylúčené, že si Belgičania tento návrh presadia. Už o niekoľko týždňov na astronomickom sympóziu, ktoré sa bude konať v Liege.

Belgičania svoj návrh odvodzujú od názvu solárneho systému vzdialeného od našej planéty 40 svetelných rokov, ktoré dostalo názov Trappist-1.

Malý trpaslík a jeho pivá

Sústavu malého červeného trpaslíka so siedmimi exoplanétami objavili bádatelia z Liege. Názov dostala automaticky po teleskope inštalovanom v čilskej púšti s názvom Trappist, čo je skratka z anglického názvu Malý ďalekohľad pre tranzitujúce planéty a planetezimály.

Trappist však Belgičanov odkazuje aj na ich originálne trapistické pivá, ktoré sa ako kultúrne dedičstvo krajiny dostali pod ochranu UNESCO.

Sedem exoplanét zatiaľ nemajú oficiálne mená a sú označované ako Trappist-1b, Trappist-1c, Trappist-1d atď. Astronómovia z Liege sa však nevzdávajú nápadu pokrstiť uvedené planéty podľa značiek belgických trapistických pív - keď už sústava ako celok má názov Trappist-1.

"Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren. Otázkou bude, či tieto názvy bude akceptovať aj Medzinárodná astronomická únia," uviedol pre RTBF belgický astronóm Michaël Gillon.

Prečítajte si tiež: Prijali by ste mimozemšťanov? Vedci skúmali reakcie ľudí

"Zdá sa to trochu nezvyklé, ale boli sme to my, čo sme objavili tento systém, a to je naša výhoda," opísal situáciu.

Menší problém je v tom, že Belgicko má šesť trapistických pív a exoplanét je sedem. Belgičania chcú v prípade úspechu svojho návrhu pomenovať poslednú, siedmu planétu po trapistickom pive americkom.

Medzinárodná astronomická konferencia, ktorá sa bude konať v júni v Liege, je venovaná práve slnečnej sústave Trappist-1 a zúčastnia sa na nej všetci experti, ktorí sa venujú štúdiu tejto sústavy.

Trapistické pivo je pomenované podľa trapistov, mníchov Rádu cisterciánov prísnej observancie, v kláštoroch ktorých sa tento nápoj tradične vyrábal a niekde ešte aj dodnes vyrába.