Na severe Afganistanu sa zhromažďujú militanti

Riaditeľ ruskej FSB upozornil na prítomnosť islamistických extrémistov.

21. máj 2019 o 11:58 TASR

MOSKVA. Riaditeľ ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandr Bortnikov v utorok upozornil na zhromažďovanie sa islamistických extrémistov v pohraničnej oblasti na severe Afganistanu, informovala agentúra AP.

Odnož Islamského štátu

Bortnikov počas utorkovej návštevy Tadžikistanu uviedol, že v oblasti hraničiacej s bývalými sovietskymi štátmi v Strednej Ázii sa zhromaždilo približne 5000 bojovníkov, ktorí patria do skupiny pričlenenej k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Dodal, že väčšina týchto bojovníkov bojovala v radoch IS v Sýrii.

Bortnikov, ktorého vyjadrenie priniesli ruské tlačové agentúry, vyzval na prísnejšie kontroly na hraniciach s cieľom zabrániť presunu týchto bojovníkov z afganského územia.

Záujem militantov o územie Chorásán

Rusko má v Strednej Ázii významnú vojenskú prítomnosť vrátane niekoľkých vojenských základní.

Skupina militantov napojená na IS sa objavila v roku 2014 a odvoláva sa na historické územie Chorásán, ležiace v častiach Afganistanu, Iránu a Strednej Ázie.

Skupina vyjadrila v Sýrii a Iraku oddanosť k Islamskému štátu, ale pozostáva hlavne z nespokojných bývalých členov Talibanu a ďalších povstalcov z južnej a Strednej Ázie.

Rusko už niekoľko rokov vyjadruje znepokojenie z presunu islamistických povstalcov do oblastí Strednej Ázie. Podľa niektorých expertov Kremeľ počet extrémistov zveličuje, aby ospravedlnili dosah Ruska na fundamentalistické hnutie Taliban.