V Rusku zadržali opozičného aktivistu Leonida Volkova

Volkova zadržali za opakované porušenie pravidiel pre organizovanie zhromaždení.

21. máj 2019 o 9:01 TASR

MOSKVA. Ruská polícia zadržala v utorok v Moskve opozičného politika Leonida Volkova.

Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy.

Môže skončiť vo väzení

Volkov na svojom konte na sociálnej sieti Twitter napísal, že ho zadržali za opakované porušenie pravidiel pre organizovanie verejných zhromaždení.

Dopustil sa ho pri usporadúvaní protestu proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku.

Protest sa konal vlani 9. septembra, keď v Rusku prebiehali voľby do mestských i oblastných zastupiteľstiev.

Akcie proti dôchodkovej reforme sa uskutočnili v mnohých mestách, pričom v 59 nemali povolenie úradov. Bezpečnostné zložky vtedy zadržali viac ako tisíc účastníkov.

Právnik z nadácie Fond boja s korupciou (FBK) Viačeslav Gimadi podľa Echa Moskvy považuje utorkové Volkovovo zadržanie za protizákonné.

Opozičnému politikovi hrozí, že ho súd odsúdi na 30 dní väzenia.

Pomáhal Navaľnému

Ako pripomenul denník Novaja gazeta, Volkov je projektovým manažérom FBK.

Pred prezidentskými voľbami v roku 2018 bol šéfom volebného štábu opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý bol napokon nútený vzdať sa kandidatúry vzhľadom na existenciu záznamov v trestnom registri.

Návrh dôchodkovej reformy i jej schválenie vyvolalo vlani v lete a na jeseň veľké protesty organizované opozíciou.

Táto reforma totiž prvýkrát za posledných takmer 100 rokov odsúva hranicu odchodu do dôchodku pre mužov na 65 a pre ženy na 60 rokov.

Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý pred rokmi podobné opatrenia vylučoval, pritom zmiernil pôvodný vládny návrh počítajúci s predĺžením dôchodkového veku u žien dokonca o osem rokov.

Dôchodková reforma v Rusku by mala byť spustená v roku 2019 a dokončiť by sa mala do roku 2034.