Republikánsky senátor pohrozil Iránu drvivým úderom

Graham dodal, že ak sa hrozby stanú realitou, USA musia prísť s reakciou.

21. máj 2019 o 0:04 TASR

WASHINGTON. Americký republikánsky senátor Lindsey Graham v pondelok vyzval na "drvivý vojenský úder" voči Iránu v prípade, ak Teherán podnikne kroky proti americkým záujmom na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra AFP.

Graham bol podľa svojich slov o súčasnej situácii na Blízkom východe informovaný poradcom amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom. Ten je podľa AFP v rámci americkej administratívy známy ako "jastrab" a zástanca silových riešení.

"Je zrejmé, že počas posledných niekoľkých týždňov Irán napádal ropovody, ako aj lode iných krajín a vytváral hrozby namierené voči americkým záujmom v Iraku," napísal Graham na Twitteri.

Senátor v tejto súvislosti ďalej dodal, že ak sa iránske hrozby stanú realitou, Spojené štáty musia prísť s "zdrvujúcou vojenskou reakciou".

Kongresman za Demokratickú stranu Ruben Gallego odmietol Grahamove tvrdenia s poukazom na to, že študoval tie isté materiály ako republikánsky senátor.

"To nie je to, čo tam je napísané. Ide o úplnú informačnú predpojatosť v snahe dospieť k takým záverom, aké on (Graham) chce pre seba, aj pre médiá," oponoval Gallego tiež prostredníctvom Twitteru.

Ešte minulý týždeň sa Iránom podporovaní šiitskí povstalci - húsíovia - prihlásili k útoku dronmi na ropnú infraštruktúru v Saudskej Arábií, ktorá je kľúčovým spojencom USA na Blízkom východe a zároveň bombarduje pozície húsíov v Jemene.

Tento incident nasledoval po zatiaľ neobjasnenej sabotáži štyroch lodí - vrátane dvoch saudskoarabských tankerov - pri pobreží Spojených arabských emirátov.

Hoci Spojené štáty v prípade týchto incidentov oficiálne neoznačili Irán ako ich páchateľa, alebo iniciátora, pravidelne Teherán obviňujú z prípravy útokov na americké záujmy v regióne, píše AFP.