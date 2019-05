Aktivisti podozrievajú loď zo Saudskej Arábie zo zásobovania zbraňami

Bahri Yanbu sa presúva po prístavoch v Európe a údajne vyzdvihuje zbrane pre konflikt v Jemene.

20. máj 2019 o 14:56 TASR

RÍM. Saudskoarabská nákladná loď môže naložiť zbrane, ktoré nemohla vyzdvihnúť pred dvoma týždňami vo Francúzsku, v talianskom vojenskom prístave La Spezia. Vyhlásili to v pondelok miestni aktivisti.

Plavidlo s názvom Bahri Yanbu sa presúva z jedného európskeho prístavu do druhého, údajne vyzdvihujúc zbrane na použitie v jemenskej vojne, informuje tlačová agentúra DPA.

Protesty dokárov v Janove

Loď dorazila v pondelok do prístavu v Janove na severozápade Talianska, pričom jej príchod sprevádzali protesty dokárov.

"Máme správy, že loď Bahri Yanbu naloží vo vojenskom prístave La Spezia osem samohybných diel z Francúzska," tvrdia aktivisti.

Delá mali byť pôvodne naložené vo francúzskom prístave Le Havre. Plavidlo tam však zrušilo svoju zastávku 10. mája po protestoch tamojších aktivistov.

V Janove uskutočnili pracovníci prístavu protest z obáv, že by dané zbrane mohli byť použité Saudskou Arábiou proti civilistom v konflikte, ktorý zúri v Jemene.

Prevádzka nakladacích zariadení bola zastavená vzhľadom na rokovania medzi odbormi a prístavnými úradmi, dopĺňa tlačová agentúra ANSA.

Kontroverzný predaj európskych zbraní do Jemenu

Giorgio Beretta, špecialista na obchod so zbraňami, pre DPA uviedol, že presunutím lode do vojenskej zóny v prístave La Spezia, kde majú civilisti zákaz vstupu, by sa predišlo ďalším protestom aktivistov.

Európsky predaj zbraní Saudskej Arábii je kontroverzný pre všeobecné podozrenie, že sú používané pri zverstvách v jemenskej vojne.

Blízkovýchodný Jemen je v zovretí krvavej občianskej vojny už tri roky - odvtedy, ako povstalci obsadili väčšinu územia krajiny vrátane hlavného mesta Saná.

Vojenská koalícia pod velením Saudskej Arábie proti nim bojuje od roku 2015 s podporou medzinárodne uznanej jemenskej vlády.