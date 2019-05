Ministri zo Slobodnej strany Rakúska sú pripravení podať demisiu

Korupčný škandál v FPÖ spôsobil rozpad vlády.

20. máj 2019 o 11:56 TASR

VIEDEŇ. Ministri z krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) v pondelok na tlačovej konferencii strany oznámili, že sú pripravení odstúpiť zo svojich postov.

Stalo sa tak po tom, ako korupčný škandál v FPÖ spôsobil rozpad vlády.

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na novozvoleného predsedu strany Norberta Hofera.

"Rezignujeme zo svojej funkcie v prípade, že minister vnútra Herbert Kickl bude prinútený odísť," vyhlásil Hofer.

Úradujúci minister dopravy Norbert Hofer bol v nedeľu na schôdzi predsedníctva Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) jednomyseľne nominovaný za jej nového predsedu, keď po zverejnení korupčného videa podal demisiu rakúsky vicekancelár Heinz-Christian Strache, ktorý bol aj predsedom FPÖ.

V prípade, že by bola zostavená úradnícka vláda pozostávajúca z odborníkov, mali by sa vymeniť členovia všetkých ministerstiev, a to aj tých, ktoré vedú členovia FPÖ. Uviedol to pre APA hovorca šéfky opozičnej Sociálnodemokratickej strany Rakúska(SPÖ)Pamely Rendiovej-Wagnerovej.

Tá sa má popoludní stretnúť v Hofburgu s prezidentom Rakúska Alexandrom Van der Bellenom. Ten predtým privíta aj Norberta Hofera. Ďalšie opozičné strany sa majú na rokovaniach s prezidentom zúčastniť v utorok.

Hofer podľa denníka Der Kurier sa vyjadroval miernejšie; oznámil napríklad, že nechá preskúmať financovanie svojej strany.

"Verím, že táto vláda bola v Rakúsku veľmi obľúbená," povedal Hofer a dodal, že je mu nesmierne ľúto, že tento skvelý projekt sa končí, pretože ešte bolo naplánovaných veľa pozitívnych zmien.

Kickl, naopak, reagoval ostrými slovnými útokmi na adresu konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza, píše Der Kurier. "ÖVP bude musieť podľa neho vo volebnom boji vysvetliť, prečo "tento skvelý projekt" ukončilo.