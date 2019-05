Americký veľvyslanec je na ojedinelej návšteve Tibetu

20. máj 2019 o 11:45 SITA

PEKING. Americký veľvyslanec v Číne Terry Branstad je na ojedinelej návšteve Tibetu.

Plánuje sa počas nej stretnúť s miestnymi predstaviteľmi a poukázať na reštrikcie v praktizovaní budhizmu zo strany Číny a ochranu unikátnej kultúry a jazyka tohto himalájskeho regiónu. Americká ambasáda v Pekingu uviedla, že návšteva Branstada v Tibetskej autonómnej oblasti a susednej provincii Čching-chaj potrvá od nedele do soboty.

Počas nej bude mať veľvyslanec oficiálne stretnutia, navštívi miesta náboženského a kultúrneho dedičstva, školy a "iné pamätihodnosti". Rovnako má "z prvej ruky spoznať unikátnu kultúru, náboženstvo a ekologický význam regiónu".



Čching-chaj je tradičný tibetský región známy aj ako Amdo, ktorý je rodiskom dalajlámu, tibetského duchovného lídra, ktorý žije v indickom exile.



Čína prísne obmedzuje prístup cudzincom, zvlášť novinárom a diplomatom, do Tibetu. V odpovedi na to americký Kongres prijal recipročný zákon, ktorý zamedzuje vstup do Spojených štátov každému, kto sa "podstatnou mierou podieľa na vytváraní alebo vykonávaní opatrení súvisiacich s prístupom cudzincov do oblastí Tibetu".



Čína po stáročia považuje Tibet za svoje územie. Mnoho Tibeťanov však tvrdí, že po väčšinu tohto času boli samostatným národom. Čína prevzala kontrolu nad týmto územím po roku 1950, keď tam vstúpila Čínska ľudová oslobodenecká armáda.

V posledných rokoch dochádza k výraznému upevňovaniu kontroly nad tibetským budhizmom, používaním tibetského jazyka a tradičnou tibetskou kultúrou zo strany Pekingu.