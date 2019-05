Britský poslanec Geoffrey Robinson údajne špehoval pre Československo

Politik popiera tvrdenia, ktoré sa nachádzajú v dokumentoch ŠtB.

19. máj 2019 o 13:05 SITA

BRATISLAVA.- Britský labouristický poslanec Geoffrey Robinson údajne v 60. rokoch minulého storočia špehoval pre Československo.

Informovali o tom noviny The Mail on Sunday, ktoré sa odvolávajú na dokumenty československej Štátnej bezpečnosti (ŠtB).

Najproduktívnejší zdroj

Robinson podľa nich odovzdával tajné vládne dokumenty komunistickému Československu, ktoré sa okrem iného týkali napríklad britského jadrového programu či stretnutí NATO. Politik, ktorý v rokoch 1997 - 1998 vo vláde niekdajšieho premiéra Tonyho Blaira pôsobil ako minister, tvrdenia popiera.



Podľa dokumentov bol Robinson pre Československo údajne jedným z "najproduktívnejších zdrojov" z Veľkej Británie a dostal dary, ktoré by mali v súčasnosti hodnotu vyššiu ako 12-tisíc libier (v prepočte zhruba 13 700 eur).

Dokumenty tiež spomínajú blízky vzťah medzi Robinsonom a šéfom československej špionáže v Londýne Karlom Pravcom a aj údajný kontakt medzi Robinsonom a agentmi sovietskej tajnej služby KGB.

Podľa dokumentov, ktoré sú uložené v archíve v Prahe, tiež Robinson svojho času priznal, že bol "zapojený v špionáži" a ak by mu na to prišli, tak by ho "poslali do väzenia".

Absurdné tvrdenia

Osemdesiatročný Robinson trvá na tom, že tvrdenia voči nemu sú nepravdivé. "Nikdy nedal tajné vládne dokumenty alebo informácie žiadnemu zahraničnému agentovi a nemal prístup k takému materiálu. Tvrdenia českých úradov spred 50 rokov sú klamstvo," vyjadrili sa vo vyhlásení jeho právnici.



Vlani čelil obvineniam zo spolupráce s komunistickým režimom v Československu v 80. rokoch zase líder labouristov Jeremy Corbyn. Politik tvrdenia poprel a jeho Labouristická strana ich odmietla s tým, že pochádzajú z jedného zdroja a sú "absurdné".