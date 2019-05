Padni, komu padni, hovorí Kollár o Strachem

Sme rodina a FPÖ chcú vytvoriť európsku frakciu.

19. máj 2019 o 12:51 Nikola Bajánová

BRATISLAVA. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár nevylúčil ďalšiu spoluprácu s pravicovo-populistickou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ) Hansa Christiana Stracheho.

Kollár to povedal v nedeľu v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Strache v sobotu odstúpil z funkcie rakúskeho vicekancelára a aj z vedúcej pozície strany po tom, ako nemecké médiá zverejnili video zo skrytej kamery, na ktorom dohaduje za politickú podporu zákazky s domnelou neterou ruského oligarchu.

Po Stracheho odstúpení rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyhlásil, že budú predčasné voľby, keďže si nevie predstaviť ďalšiu spoluprácu vo vláde s FPÖ.

Padni, komu padni

Kollár so Strachem pôsobí v hnutí, z ktorého chce šéf talianskej populistickej Ligy Severu Matteo Salvini po eurovoľbách vybudovať európsku frakciu.

V sobotu Kollár vystúpil na stretnutí strán európskej krajnej pravice v Miláne, kam ho Salvini pozval.

"Nemám podrobnejšie informácie, s kolegami sme sa o tom bavili, myslím, že je veľmi správne, že podal demisiu. Padni, komu padni," vyhlásil Kollár po stretnutí v Taliansku v relácii RTVS, s tým, že v Rakúsku je politická kultúra "ďaleko vyššia ako u nás a orgány činné v trestnom konaní teraz musia posúdiť, či išlo o trestný čin".

Vo frakcii, ktorá by po eurovoľbách mohla vzniknúť, bude Sme rodina s FPÖ spolupracovať.

"Nenálepkujme celú stranu alebo frakciu či hnutie pre zlyhanie jednotlivca," povedal Kollár, ktorý Stracheho správanie prirovnal k dopravnej nehode.

Okrem toho sa predseda Sme rodina priklonil ku Stracheho vyjadreniam, že zverejnenie videa bolo účelové.

Kollár nie je jediný

So Stracheho stranou mal blízky vzťah aj predseda parlamentu a šéf národniarov Andrej Danko.

V roku 2014 pre TASR v rozhovore povedal, "v každom prípade mala FPÖ v osobe Haidera vážny problém. Prešla spoluprácou so socialistami, bola tam obrovská korupcia. Mali veľký pád preferencií na úroveň, na ktorej sme dnes aj my, zhruba štyri percentá. Po desaťročnej tvrdej práci, keď ju vedie Heinz-Christian Strache, má dnes podporu 28 percent, je najpopulárnejšou stranou a on je najpopulárnejší rakúsky politik. V tejto veci je pre mňa dosť veľkým vzorom. Máme veľa paralel vo vývoji a od FPÖ sa SNS má ešte čo učiť."

Strache sa pre TASR o Dankovi vyjadril v podobnom duchu. Denník SME sa obrátil na Slovenskú národnú stranu so žiadosťou o stanovisko, zatiaľ strana nereagovala.