Rokovania skrachovali. Brexit už nemusí riešiť Mayová

Premiérku by mohol nahradiť Boris Johnson.

17. máj 2019 o 16:54 Lukáš Onderčanin

LONDÝN, BRATISLAVA. Najskôr dohodu trikrát odmietli. Potom s Bruselom vyrokovali, aby termín brexitu odložili až na október s tým, že sa pokúsia opäť dohodnúť ešte pred letom.

Ani po šiestich týždňoch rokovaní medzi britskými konzervatívcami a labouristami nie je jasné, kedy a ako Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie. Ešte neistejšia je politická budúcnosť premiérky Theresy Mayovej. Čo sa udialo a čo bude s brexitom ďalej?

1. Kedy má Británia odísť z EÚ?

Pôvodný termín odchodu bol 29. marec 2019. Keďže britský parlament nedokázal ani na tretíkrát schváliť dohodu, ktorú s Bruselom vyrokovala Theresa Mayová, premiérka sa vrátila do Bruselu na ďalšie rozhovory.

Únia jej vyhovela a súhlasila s tým, že ďalší konečný termín odchodu je 31. október. Dovtedy by mali Briti schváliť dohodu – a ak sa to podarí pred finálnym termínom, odišli by z Únie skôr.

2. Čo sa stalo v piatok?

Po šiestich týždňoch sa skončili rokovania medzi Labouristickou a Konzervatívnou stranou neúspechom.

„Rozhovory došli tak ďaleko, ako len mohli,“ napísal v liste labouristický líder Jeremy Corbyn a odkázal, že obe strany „nedokážu prekonať dôležité politické rozdiely“. Krach rokovaní znížil šancu, že sa parlament pod vedením Mayovej nejako s opozíciou dohodne a rokovania sa môžu dostať čoskoro do rúk niekoho iného.

3. Aké sú ďalšie kroky?