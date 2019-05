Záujem Nemcov o eurovoľby je najvyšší v histórii

Výsledky prieskumu predstavujú najpozitívnejšie zhodnotenie členstva EÚ od roku 1992.

17. máj 2019 o 14:32 TASR

BERLÍN. Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia na budúci týždeň, priťahujú pozornosť najväčšieho počtu občanov Nemecka v histórii. Vyplýva to z nového prieskumu, o ktorom v piatok informovala agentúra DPA.

V prieskume televízie ZDF, ktorý uskutočnila v spolupráci so spoločnosťou Forschungsgruppe Wahlen, 56 percent respondentov vyjadrilo veľmi výrazný alebo výrazný záujem o voľby. Pred poslednými voľbami do EP v roku 2014 to bolo 38 percent.

Päťdesiatpäť percent účastníkov prieskumu uviedlo, že členstvo v EÚ je pre Nemcov výhodné. Desať percent ho považuje za nevýhodné a 32 percent v členstve nachádza výhody aj nevýhody.

Výsledky prieskumu predstavujú najpozitívnejšie zhodnotenie členstva EÚ od začiatku prieskumov v roku 1992, pripomína DPA.

Telefonický prieskum sa uskutočnil v utorok až vo štvrtok na náhodne vybranej vzorke 1313 občanov, ktorý majú právo voliť vo voľbách do EP.

Nemci si svojich zástupcov do europarlamentu budú voliť v nedeľu 26. mája.