Ukrajinský minister zrušil svoju účasť na výbore Rady Európy

Minister namieta namieta ústretovosť Rady Európy voči Rusku.

16. máj 2019 o 16:35 TASR

MOSKVA, KYJEV. Ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin zrušil svoju účasť na zasadnutí Výboru ministrov Rady Európy (RE) v Helsinkách.

Podľa televízie 112 Ukrajina je dôvodom Klimkinovej neúčasti rozhodnutie Výboru ministrov RE, ktorí podporili návrh otvárajúci Rusku možnosť opäť sa zúčastňovať na práci Parlamentného zhromaždenia RE (PZ RE).

V Helsinkách by sa o tom malo hlasovať v piatok 17. mája, a to bez zmien a bez diskusie, dodala televízia.

Minska mierová dohoda

Ukrajinský poslanec Volodymyr Arijev, ktorý predsedá ukrajinskej delegácii v PZ RE, podľa AFP varoval, že ak sa v RE tlak na Rusko uvoľní, Ukrajina je "pripravená podniknúť veľmi vážne kroky".

Klimkin pred niekoľkými dňami upozornil, že v reakcii na zrušenie sankcií voči Rusku na pôde RE by Ukrajina mohla odstúpiť od druhej minskej mierovej dohody, ktorá sa týka urovnania v Donbase.

Táto dohoda počíta s vyhlásením prímeria, stiahnutím ťažkých zbraní z demarkačnej čiary, rozšírením autonómie v Doneckej a Luhanskej oblasti, s ústavnou reformou, ktorá by takú formu autonómie umožnila, s výmenou vojnových zajatcov a udelením amnestie pre všetkých aktérov ozbrojeného konfliktu na východe Ukrajiny.

Spravodajský portál France24 upozornil, že ak by Ukrajina splnila túto svoju hrozbu, vážne by to ohrozilo snahy o obnovenie mieru a zhoršilo krízu v oblasti.

Vzťahy sú stále napäté

Francúzske ministerstvo zahraničných vecí preto vo svojom vyhlásení v reakcii na Kyjev konštatovalo, že záväzky, ktoré sa seba strany konfliktu vzali v záujme realizácie dohôd z Minska, "musia byť rešpektované a nemali by byť spájané so situáciou v Rade Európy".

Napätie vo vzťahoch RE s Moskvou trvá už niekoľko rokov: v snahe potrestať Rusko za nelegálnu anexiu Krymského polostrova z roku 2014 pozastavilo PZ RE ruským poslancom právo voliť i ďalšie práva.

Ruská vláda na to zareagovala zmrazením 33 miliónov eur, ktoré mala poslať do ročného rozpočtu Rady Európy v roku 2017.

Okrem toho Moskva nedávno pohrozila, že Rusko opustí túto organizáciu, ak nebudú obnovené volebné práva ruských zákonodarcov zastúpených v RE a ak sa títo nebudú môcť zúčastniť na voľbe nového generálneho tajomníka, ktorá sa uskutoční v polovici júna.

Zmiernili rétoriku

Ako však napísala agentúra AFP, ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok zmenilo svoju rétoriku a vydalo vyhlásenie, v ktorom oceňuje členstvo Ruska v RE, pretože to "v posledných dvoch desaťročiach pomohlo zlepšiť justičný i väzenský systém v Rusku".

Pozitíva členstva Ruska v RE sa podľa vyhlásenia prejavili dokonca aj v oblasti športu.

"Rusko má záujem o zachovanie a posilnenie Rady Európy ako jednej z najspoľahlivejších medzinárodných organizácií na európskom kontinente," uviedlo ministerstvo.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorý sa zúčastní na rokovaniach v Helsinkách, naznačil, že sa tam nebude verejne diskutovať o nezaplatení príspevkov Ruskom, čo je podľa AFP zjavné víťazstvo Moskvy.

Ochrancovia ľudských práv varovali pred možnými dôsledkami odchodu Ruska z RE: obávajú sa ráznych zásahov proti občianskej spoločnosti, zhoršenia v oblasti zaobchádzania s väzňami i novej vlny emigrácie.

"Ruxit" by mohol oslabiť aj samotnú RE a vytvoriť na európskom kontinente nové hranice, dodala AFP.