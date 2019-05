Slováci Úniu chcú. Obávajú sa však, že sa rozpadne

Európska únia viac ako 20 rokov neprežije, myslí si väčšina Európy.

16. máj 2019 o 18:02 Lukáš Onderčanin

BRUSEL, BRATISLAVA. Migračná kríza, komplikácie s brexitom ani terorizmus zásadne nezmenili to, ako sa Európania pozerajú na Európsku úniu. Členstvo v nej si stále pochvaľuje rekordné množstvo ľudí. Aj viac ako dve tretiny Slovákov by v prípade referenda o členstve hlasovali za.

To však neznamená, že ľudia sa neobávajú budúcnosti. Navyše, mnohí cítia z budúceho vývoja skôr strach alebo stres, ukazuje prieskum agentúry YouGov a Európskej rady pre zahraničné vzťahy (ECFR).

Slovákom by chýbalo cestovanie

Týždeň pred voľbami do Európskeho parlamentu sa snažia voličov zmobilizovať euroskeptické aj proeurópske strany. A hoci sa hovorí o možnom úspechu populistov, popularita Európskej únie v posledných mesiacoch merateľne stúpa. Potvrdil to aj posledný eurobarometer, podľa ktorého 61 percent občanov EÚ považuje Úniu za prospešnú vec.

Nový prieskum agentúry YouGov a ECFR ukazuje, že väčšina Európanov si napriek tomu myslí, že európsky projekt nemusí ďalších desať až dvadsať rokov prežiť.

Slováci sú v prieskume na prvom mieste – až 66 percent z nich sa obáva, že Európska únia sa počas najbližších dvoch dekád rozpadne. Vo Francúzsku, kde má najväčšiu podporu pred eurovoľbami proeurópska strana prezidenta Emmanuela Macrona, má podobný názor 58 percent opýtaných. Najväčší optimisti sú naopak vo Švédsku, v Dánsku a Španielsku.

Čo by chýbalo Slovákom? Ak by EÚ skončila, Slováci by sa najviac obávali, že nemôžu: cestovať bez obmedzení (44 %),

mať možnosť žiť a pracovať v zahraničí (43 %),

byť súčasťou voľného trhu (31 %),

spolupracovať pri obrane a bezpečnosti (26 %),

používať euro (22 %),

konkurovať veľmociam ako USA a Čína (21 %).

Riaditeľ ECFR Mark Leonard tvrdí, že politické strany majú už len niekoľko dní na to, aby vyriešili tento paradox – vysokú podporu Únie a súčasne obavy o jej existenciu. „Výzvou pre proeurópske sily je využiť tento strach na mobilizáciu tichej väčšiny a zabezpečiť, že nielen protisystémové strany budú mať po 26. máji slovo,“ hovorí.

Ak by sa Únia rozpadla, slovenskí voliči by sa najviac obávali o to, že prídu o slobodné cestovanie, obchodovanie so zahraničím a možnosť života a práce mimo Slovenska. Podobne aj predchádzajúce prieskumy ukázali, že pred eurovoľbami najviac trápi Slovákov zlý stav zdravotníctva, korupcia a nízke dôchodky.

Euroskeptici sa boja vojny

Nemci, Rakúšania, Poliaci či Rumuni sa cítia ohľadom svojej budúcnosti optimisticky, vo Švédsku a v Dánsku sa dokonca opýtaní cítia bezpečne a šťastne. Naopak Česi a Slováci sa na budúcnosť pozerajú s obavami. Za vystresovaných sa označili Maďari, Taliani a Gréci.

Autori prieskumu považujú za alarmujúce to, že traja z desiatich voličov v rámci Únie veria, že medzi členskými štátmi môže dôjsť v najbližšej dekáde k vojenskému konfliktu. Najintenzívnejšie to vnímajú mladí ľudia do 24 rokov, a to najmä v Holandsku, Rumunsku, Maďarsku či v Česku.

Najmä nespokojní ľudia si Úniu spájajú skôr s rozdelením, súťaživosťou a konfliktom ako so spoluprácou. „Neznamená to, že si nevyhnutne myslia, že tu zajtra vypukne vojna, no myslia si, že na hlboko rozdelenom kontinente existuje logika konfliktu,“ píše sa v správe.

Voličov to preto tlačí najmä k dvom smerom: buď sú nespokojní s politickým systémom a neplánujú ani v eurovoľbách voliť, alebo sa prikláňajú k protisystémovým stranám.

Voličov proeurópskych a protisystémových strán spája to, že obe skupiny za najväčšie ohrozenie EÚ považujú radikálny islam. No kým pre euroskeptikov je súčasne takým istým problémom aj migrácia, proeurópski voliči vidia ako druhý najväčší problém nárast nacionalizmu.

Bruselský think-tank tvrdí, že v tomto majú proeurópske strany vo voľbách ťažšiu pozíciu. „Ich úlohou je, aby sa znovu priblížili k voličom, ktorí sú stále presvedčení, že európsky projekt je dobrá vec, aj keď cítia, že systém nefunguje. Musia im ukázať, že voľby sú užitočná vec, ak im záleží na ich budúcnosti,“ dodáva analytička ECFR Susi Dennisonová.