Filipíny pre spor o odpad stiahli z Kanady svojho veľvyslanca

Tento vývoj v prípade je prekvapujúci.

16. máj 2019 o 11:38 TASR

MANILA. Filipínsky prezident Rodrigo Duterte povolal do vlasti filipínskeho veľvyslanca v Kanade. Stalo sa tak v reakcii na to, že Kanada nesplnila dohodu a do stredajšej polnoci neodviezla z Filipín tony odpadu, ktoré tam prepravila jedna kanadská súkromná firma ešte v rokoch 2013 a 2014.

Išlo o asi 100 lodných kontajnerov so zmiešaným komunálnym odpadom vrátane použitých igelitových tašiek a vreciek a znečistených plienok, ktoré boli nesprávne označené ako recyklovateľné materiály.

Prekvapujúci vývoj

O stiahnutí filipínskeho veľvyslanca z Kanady informovalo vo štvrtok filipínske ministerstvo zahraničných vecí.

Dodalo, že kým sa záležitosť nevyrieši, budú mať Filipíny v Kanade zastúpenie na nižšej diplomatickej úrovni.

Podľa denníka The New York Times je tento vývoj v prípade prekvapujúci, keďže Duterteho hovorca ešte v stredu uviedol, že filipínsky prezident je pri odvoze odpadu ochotný tolerovať "isté meškanie".

"Ak je to len mierne meškanie..., prezident je rozumný človek," povedal hovorca v stredu a dodal, že "dôležité je, že Kanada svoj odpad prevezme". Varoval súčasne, že Kanada bude musieť zaplatiť ďalšie poplatky za uloženie odpadu i ďalšie sankcie. Ak by tak neurobila, "hodíme im to späť na krásne kanadské pláže".

Kanadská vláda pracuje na vyriešení sporu

Vzťahy medzi oboma štátmi sa zhoršili po tom, čo súkromná spoločnosť sídliaca v kanadskej provincii Ontário poslala v rokoch 2013 a 2014 do filipínskych prístavov približne 100 nákladných kontajnerov s odpadom.

Kanadská vláda v súvislosti s týmto incidentom uviedla, že na vyriešení sporu s Filipínami pracuje. Aj v reakcii naň v roku 2016 novelizovala zákony o životnom prostredí s cieľom stanoviť zodpovednosť súkromných spoločností v takýchto prípadoch a prinútiť ich, aby takýto odpad prevzali.

Environmentálna skupina BAN Toxics, pôsobiaca na Filipínach, v stredu vyzvala Duterteho vládu, aby v dôsledku nedodržania lehoty stanovenej Kanade okamžite zastavila dovoz nebezpečného a iného odpadu do krajiny.

BAN Toxics súčasne vyzvala vládu v Manile, aby ratifikovala zmeny a doplnky v Bazilejskom dohovore, ktorý bol navrhnutý tak, aby chránil menšie rozvojové krajiny pred tým, aby sa stali skládkami toxických odpadov z bohatých krajín.

Problém so skládkami odpadu v krajinách juhovýchodnej Ázie trvá odvtedy, čo Čína nedávno prestala zo zahraničia prijímať väčšinu recyklovateľného odpadu.