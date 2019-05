Americká veľvyslankyňa na Ukrajine sa vzpierala Trumpovej politike, tvrdí Giuliani

Yovanovitchová končí vo funkcii a do Spojených štátov sa vráti 20. mája.

15. máj 2019 o 21:35 (aktualizované 15. máj 2019 o 21:36) TASR

KYJEV. Americká veľvyslankyňa na Ukrajine Marie Yovanovitchová sa vzpierala politike prezidenta USA Donalda Trumpa.

V rozhovore s ukrajinským novinárom Dmytrom Anopčenkom to uviedol Trumpov právnik Rudolph Giuliani, informovala v stredu na svojej internetovej stránke televízia 112 Ukrajina.

Zbavená funkcie

"Áno, súčasťou problému, ktorému sme v USA čelili, bola veľvyslankyňa, ktorá je už zbavená funkcie. Bola súčasťou všetkých tých snáh proti prezidentovi Trumpovi. Asi pred rokom jeden z kongresmanov povedal, že ubezpečila ukrajinských predstaviteľov, že prezident Trump bude čeliť impeachmentu. Vyskytli sa prípady poskytovania nepravdivých informácií ukrajinským orgánom. Je to proti politike prezidenta Trumpa," uviedol Giuliani.

Zároveň sa domnieva, že do sprisahania proti Trumpovi boli zapletení ukrajinskí predstavitelia i Američania vrátane zástupcov Demokratického národného výboru (DNC), Hillary Clintonovej "a, bohužiaľ, nášho amerického veľvyslanectva na Ukrajine".

"Umožnili výmenu informácií o korupcii a poškodili kandidáta Trumpa a jeho kampaň," povedal Giuliani. Neuviedol mená možných nástupcov Yovanovitchovej, ale poznamenal: "Bude to človek, ktorý podporuje administratívu prezidenta Trumpa a ktorý správne chápe jeho politiku v tomto ťažkom a kľúčovom regióne sveta."

Vráti sa do Spojených štátov

Médiá 6. mája informovali, že Yovanovitchová končí vo funkcii a do Spojených štátov sa vráti 20. mája.

Ministerstvo zahraničných vecí USA správu potvrdilo, dodala televízia 112 Ukrajina.

Ukrajinský generálny prokurátor Jurij Lucenko v utorok vyhlásil, že zásahy do amerických prezidentských volieb v roku 2016 sa uskutočnili z územia Ukrajiny a stáli za nimi americkí občania.

Lucenko na brífingu v Kyjeve takto reagoval na správy v amerických médiách, že do volieb zasahovali Ukrajinci.

"Môj názor je ten, že zasahovanie do amerických volieb sa síce uskutočnilo z územia Ukrajiny, ale úradníkmi a občanmi USA, ktorí zastávali takú alebo onakú pozíciu v našej krajine," uviedol Lucenko.

Ovplyvňovanie volieb

Poznamenal, že občania Spojených štátov, ktorí sa snažili ovplyvniť priebeh prezidentskej volebnej kampane, prilákali k svojim aktivitám aj občanov Ukrajiny.

"Áno, je to pravda, že prilákali do kampane na zdiskreditovanie jedného z prezidentských kandidátov aj našich občanov, ktorí boli favoritmi veľvyslanectva USA. Ale zaoberať by sa tým mali americké orgány činné v trestnom konaní," dodal Lucenko.