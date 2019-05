Palestínčania si protestmi pripomenuli masové vysídlenie pri vzniku Izraela

Pri minuloročnej demonštrácii zahynulo 60 Palestínčanov.

15. máj 2019 o 20:51 SITA

GAZA. Palestínčania si v stredu protestmi na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy pripomenuli 71. výročie od masového vysídlenia počas vojny z roku 1948, ktorá súvisela so vznikom Izraela.

K hraniciam Pásma Gazy s Izraelom prúdili tisíce ľudí.

Vyhlásili generálny štrajk

Militantné hnutie Hamas, ktoré kontroluje Pásmo Gazy, pre čo najväčšie zabezpečenie účasti vyhlásilo generálny štrajk, zatvorilo školy a verejné inštitúcie.

Počas posledného roka organizuje Hamas každý piatok protesty pri múre, ktorý delí Pásmo Gazy od Izraela a na ktorých požaduje ukončenie izraelsko-egyptskej blokády.



V rovnakom čase otvorili Spojené štáty svoje nové veľvyslanectvo v spornom Jeruzaleme.

K tohtoročnej demonštrácii dochádza dva týždne od vyhlásenia prímeria, ktoré zastavilo posledné boje medzi Palestínčanmi a Izraelom.

Z Gazy hlásili 60 zranených demonštrantov, z toho 16 po izraelskej ostrej streľbe a 14 po streľbe gumovými projektilmi. Medzi zranenými sú aj dvaja zdravotníci. Demonštranti podľa izraelskej armády hádzali na ich jednotky kamene a výbušniny.

Vyhnaní z domovov

Palestínčania hovoria o udalostiach pred 71 rokmi ako o "nakbe" alebo "katastrofe".

Stovky tisíc Palestínčanov vtedy utiekli alebo boli vyhnaní z domovov počas vojny pri vzniku Izraela. Predpokladá sa, že v oblasti Blízkeho východu žije päť miliónov palestínskych utečencov.

Ich osud je jednou z hlavných príčin sporu medzi Izraelom a Palestínčanmi. Izrael odmieta požiadavky na ich masový návrat do stratených domovov. Podľa neho by to ohrozilo charakter židovského štátu.



V meste Ramalláh na Západnom brehu Jordánu pochodovali stovky ľudí od hrobu bývalého palestínskeho lídra Jásira Arafata.

Mierili na zhromaždenie do centra mesta s požiadavkou získať naspäť svoje majetky, ktoré teraz patria Izraelu.