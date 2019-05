V Bruseli debatovali kandidáti na šéfa eurokomisie, rôznia sa v názoroch migráciu

Jednou z prvých silných tém bola otázka migrácie.

15. máj 2019 o 20:45 (aktualizované 16. máj 2019 o 14:38) TASR

BRUSEL. Názory kandidátov šiestich hlavných európskych politických rodín na post šéfa budúcej Európskej komisie (EK) sa rôznia pri viacerých "horúcich" témam, ktorým je vystavená Európska únia a ktorým bude musieť čeliť aj v nadchádzajúcom päťročnom období, po májových voľbách do europarlamentu (23. - 26. mája).

Otázky boli moderátormi podujatia postupne predkladané šiestim uchádzačom o túto funkciu, ktorými sú Nico Cué (Európska ľavica), Ska Kellerová (Európska strana zelených), Jan Zahradil (Aliancia konzervatívcov a reformistov v Európe), Margrethe Vestagerová (Aliancia liberálov a demokratov pre Európu), Manfred Weber (Európska ľudová strana) a Frans Timmermans (Strana európskych socialistov).

Poukázala na to v stredu večer spoločná debata šestice kandidátov na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli.

Zavádzanie kvót pre utečencov

Jednou z prvých silných tém bola otázka migrácie a ako sa má EÚ vyrovnať s vysokým počtom obetí v Stredomorí.

Šéf frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov v EP (ECR) Jan Zahradil upozornil, že on ako šéf eurokomisie by nikdy neurobil chyby súčasnej exekutívy a to v podobe zavádzania kvót pre utečencov.

Namiesto mechanizmov pre relokácie žiada účinnejší boj proti prevádzačom, rozbiť siete pašerákov ľudí, dohodnúť readmisie s tretími krajinami a bližšie spolupracovať s krajinami Afriky.

Líder európskych ľudovcov v EP Manfred Weber upozornil, že migrácia si vyžaduje celoeurópske riešenie, v prvom rade však treba získať kontrolku nad hranicami, posilniť agentúru Frontex, podporiť tzv. Marshallov plán pre Afriku a pomôcť stabilizovať Sýriu.

Kritizoval Európsku úniu

Kandidát Európskej ľavice Nico Cué poznamenal, že migráciu treba vnímať ako "obrovskú šancu" a kritizoval EÚ, že nedokázala zabrániť tisíckam obetí v Stredomorí.

Dodal, že netreba zabudnúť na to, že migrácia je neraz šancou pre osoby, ktoré nemajú doma možnosť na mier a rozvoj. Vyvrátil fámy o akejsi "invázii" do Európy, lebo migranti predstavujú len okolo 0,5 percenta európskej populácie.

Dánska eurokomisárka Margrethe Vestagerová, kandidujúca vo farbách európskych liberálov a demokratov (ALDE) si tiež myslí, že iba spoločné európske riešenie pomôže znížiť počet utopených migrantov.

Upozornila, že migrácia je trvalý stav a preto by sa EÚ mala viac zamýšľať nad riadenou migráciou, zaistiť legálne kanály príchodu utečencov a hlavne dobudovať spoločný azylový systém a rovnomerne sa podieľať na solidarite.

Veľký plán pre Afriku

Volebný líder Strany európskych socialistov (PES) Frans Timmermans skonštatoval, že s každou mŕtvou osobou v mori EÚ "stráca kus svojej duše" a dodal, že Únia by sa mala dokázať o týchto ľudí postarať a nesprávať sa tak neprijateľne ako súčasná talianska vláda.

"Potrebujeme veľký plán pre Afriku, lebo osud Afriky je aj náš osud," zhodnotil situáciu. A s odkazom na viaceré členské štáty EÚ spresnil, že "solidarita nie je len to, čo sa nám páči, ale aj to, čo sa nám nepáči".

Kandidátka Európskej strany zelených Ska Kellerová sa tiež vyslovila za zdieľanie solidarity v tejto oblasti.

Pripomenula, že to, čo sa teraz deje v Stredozemnom mori, keď nikto nechce prijať utečencov z mora je "neakceptovateľné", už aj preto, že utečenci sa nemajú kam vrátiť a v Líbyi, odkiaľ odišli, opäť zúri občianska vojna.

"Potrebujeme zintenzívniť záchranárske úsilie. Nikto si nezaslúži zomrieť," skonštatovala.

Nezamestnanosť a migrácia

Weber, ktorý je považovaný za favorita, predstavil svoju politickú platformu založenú na širokej solidarite a zodpovednosti s cieľom riešiť výzvy, ako sú nezamestnanosť mladých ľudí a migrácia.

Kompromis by hľadal v otázkach medzinárodného obchodu a klimatických zmien, aby boli zohľadnené všetky dotknuté strany, čiže aj záujmy európskeho priemyslu.

Weber chce uhlíkovo neutrálnu EÚ, ale radšej menej daní a regulácií a viac inovácií a investície do technológií šetrných k životnému prostrediu.

V otázkach životného prostredia však našiel hlavných oponentov v Timmermansovi a Kellerovej.

Líder socialistov je podľa vlastných slov unavený z výhovoriek, že ambiciózne opatrenia v oblasti klimatických zmien ovplyvnia najviac znevýhodnených a budú mať dopad na pracovné miesta.

"Najviac bude bolieť, ak neurobíme nič," povedal a pripomenul Weberovi, že nevládne environmentálne organizácie európskych ľudovcov nazývajú "dinosaurami" práve kvôli ich neochote prinášať rázne opatrenia.

Timmermans naopak vyzval na zavedenie dane z kerozínu, ako aj dane z oxidu uhličitého pre veľké spoločnosti.

Opatrenia na boj proti klíme

Kellerová zdôraznila, že Weberovi ľudovci sa systematicky bránia hlasovaniam o opatreniach proti zmenám klímy.

Za jedno z možných riešení považuje zastavenie subvencií v agrosektore, ktoré podľa nej očividne škodia biodiverzite.

Zahradil dodal, že EÚ si nesmie dávať nerealistické ciele, ale radšej poctivo plniť záväzky vyplývajúce z Parížskej klimatickej dohody.

V otázke zavedenia nových korporátnych daní a najmä digitálnej dane pre veľké nadnárodné spoločnosti bolo počuť najmä eurokomisárku pre hospodársku súťaž Vestagerovú, ktorej sa podarilo odhaliť podvodné schémy umožňujúce firmám Apple, Google či Amazon vyhnúť sa plateniu miliónov eur.

Komisárka vyzvala na daňovú férovosť, na digitálne zdaňovanie, aj na zavedenie stropu pre daň z príjmov právnických osôb.

Weber aj Timmermans súhlasia s návrhom digitálneho zdaňovania. Líder socialistov sa však vyslovil aj za zavedenie minimálnej mzdy v celej EÚ a za rovnaké platy medzi mužmi a ženami.

Investícia do vzdelania i nemocníc

Kellerová zdôraznila, že v daňovej oblasti pre nikoho nemôžu existovať žiadne výnimky a miliardy získane na výbere daní treba investovať do vzdelávania, nemocníc a na boj proti zmenám klímy.

Cué naznačil, že harmonizácia v EÚ by sa mala týkať aj daňovej oblasti, čo by pomohlo pri odstraňovaní sociálneho dumpingu.

Pri debatách o populizme Timmermans obvinil európske politické skupiny z toho, že nedokázali zastaviť svojich voličov pred príklonom k nacionalistickým a extrémistickým stranám.

"Je to naša vina. Nepresvedčili sme ich, aby zostali s nami," uviedol Timmermans. Mnohí občania EÚ podľa neho uverili lacným sľubom, čo bol aj prípad brexitu, a teraz sú sklamaní a neistí.

Vestagerová uznala, že euroinštitúcie sa musia stať prístupnejšie pre bežných občanov, čo si vyžaduje aj iný spôsob komunikácie.

Kellerová upozornila, že je na štandardných politických stranách, aký priestor dajú extrémistom a či budú s nimi spolupracovať.

Weber chce nájsť mechanizmus na ochranu hodnôt, na ktorých stojí EÚ a trestať tých, ktorí sa od nich odkláňajú.

Zahradil a Cué naznačili, že odpoveďou na problémy Únie je "menej Európy" a viac decentralizácie. Cué za nárastom populizmu vidí aj trvanie na prísnej rozpočtovej a finančnej politike EÚ.