Únia chce spoluprácu v obrane, USA v tom vidia zradu NATO

Únia nechce byť závislá len na USA. Trumpovi to prekáža.

15. máj 2019 o 19:40 Lukáš Onderčanin

WASHINGTON, BRATISLAVA. Hovoria o nej francúzsky prezident Emmanuel Macron aj líder kandidátky európskych ľudovcov Manfred Weber.

Populisti ako Marine Le Penová sú zasa často zásadne proti. O možnej európskej armáde sa pred eurovoľbami diskutuje častejšie.

Aj keď odborníci ju zatiaľ vnímajú ako utópiu, Únia postupne začína v obrane užšie spolupracovať. Tieto kroky však dráždia Spojené štáty americké, podľa ktorých silnejšia európska obrana ničí transatlantickú spoluprácu. Úniu chcú aj trestať.

Dramatický obrat

Keď americký prezident Donald Trump nastúpil do úradu, viackrát sa k Severoatlantickej aliancii vyjadroval veľmi kriticky.

„Chcú, aby sme ich chránili pred Ruskom, a aj tak dávajú miliardy dolárov Rusku...a my sme blázni, ktorí za to všetko platíme,“ kritizoval podľa Deutsche Welle Trump členské štáty.

Predtým dokonca spochybnil to, či by Spojené štáty dodržali záväzok spoločnej obrany, keďže viaceré štáty neplatia dosť do spoločnej pokladnice.