Demokrat Bullock ohlásil kandidatúru na amerického prezidenta

Do súboja o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany už celkovo vstúpilo 22 uchádzačov.

14. máj 2019 o 14:05 TASR

HELENA. Rady uchádzačov o demokratickú prezidentskú kandidatúru rozšíril v utorok Steve Bullock, guvernér amerického štátu Montana.

Do súboja o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany pre voľby 2020 tak už celkovo vstúpilo 22 uchádzačov, píše agentúra AFP.

Medzi demokratickými kandidátmi je tentokrát rekordný počet žien a zástupcov menšín. V prieskumoch sa umiestňujú na prvých priečkach Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harrisová, Elizabeth Warrenová či Cory Booker.

Podľa mnohých má najlepšie predpoklady, aby porazil súčasného republikánskeho šéfa Bieleho domu, bývalý viceprezident Joe Biden, ktorý v rokoch 2009-17 asistoval prezidentovi Barackovi Obamovi.

Najnovší uchádzač Steve Bullock (53) ako svoju prednosť uvádza, že už dvakrát vyhral voľby guvernéra v tradične prevažne republikánskom štáte Montana. Tvrdí preto, že má šancu poraziť Donalda Trumpa aj v rámci celých Spojených štátov.

Zdôrazňuje tiež, že ako guvernér dokázal presadzovať demokratickú agendu i v súboji s montanským zákonodarným zborom, ktorý kontrolujú republikáni.

"Musíme poraziť skorumpovaný systém, ktorý drží pri moci ľudí, ako je on (Donald Trump), a potrebujeme na to bojovníka, ktorý to už v minulosti dokázal. Preto kandidujem za prezidenta," vyhlásil právnik Bullock vo videu, ktorým oficiálne odštartoval svoju kampaň.

Podľa agentúry AP musí Bullock ešte pred prvou debatou demokratických kandidátov, ktorá sa uskutoční v júni, získať dostatok sponzorov a zabodovať v prieskumoch verejnej mienky.