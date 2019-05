Merkelová: Nemecko by sa mohlo vydať na cestu uhlíkovej neutrality

Uhlíková neutralita v roku 2050 musí byť podľa Merkelovej dosiahnuteľná.

14. máj 2019 o 13:05 TASR

BERLÍN. Nemecká kancelárka Angela Merkelová na medzinárodnej klimatickej konferencii v Berlíne v utorok vyhlásila, že by sa rada pridala k ostatným európskym krajinám, ktorých cieľom je do roku 2050 dosiahnuť tzv. uhlíkovú neutralitu - tento cieľ však musí byť dosiahnuteľný.

Túto iniciatívu v uplynulom týždni navrhli francúzsky prezident Emmanuel Macron a osem ďalších krajín Európskej únie.

Predsedníčka nemeckej vlády ju však pôvodne - napriek opačnému názoru domácej scény - odmietla, pripomína agentúra AP.

Merkelová v utorok povedala, že touto otázkou sa bude zaoberať jej kabinet.

"Debata by nemala byť o tom, či to vieme, ale o tom, ako to vieme dosiahnuť," vyhlásila v utorok v Berlíne kancelárka Merkelová v rámci medzinárodnej konferencie o klíme.

Cesta tzv. uhlíkovej neutrality by podľa nej neznamenala, že by Nemecko neprodukovalo vôbec nijaké skleníkové plyny.

Emisie by namiesto toho kompenzovalo prostredníctvom zalesňovania a zachytávania skleníkových plynov, spresňuje agentúra DPA.

Pokiaľ by sa podarilo nájsť "rozumné riešenie", ktorým by sa to podarilo zrealizovať, Nemecko by sa k iniciatíve, ktorú navrhla Európska únia, mohlo pridať, povedala spolková kancelárka.

Macron v rámci svojej iniciatívy - ktorú podporili okrem Francúzska aj Belgicko, Dánsko, Holandsko, Luxembursko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko - vyzýva, aby sa klimatické zmeny stali jedným z hlavných bodov budúcej európskej agendy.

Podľa jeho návrhu by členské krajiny EÚ mali zvýšiť svoje príspevky v rámci klimatickej dohody z Paríža z decembra 2016, ktorá je zameraná na obmedzenie globálneho otepľovania.