Mučili ich a nútili jesť výkaly. Preživší odhalili krutosť Asadových väzníc

Dvadsaťjedenročného mladíka vojaci poliali benzínom a zapálili, umieral 21 dní.

13. máj 2019 o 14:22 ČTK

NEW YORK. Každodenné bitie, znásilňovanie, zapaľovanie väzňov a psychické týranie. Tak popísali denníku The New York Times preživší svoje skúsenosti z tajných väzníc sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Rozsiahly článok, ktorý vyšiel v sobotu a okrem výpovedí obetí sa opiera aj o uniknuté dokumenty sýrskej vlády, odkrýva, ako sýrsky režim prostredníctvom väzenského aparátu na priemyselnej úrovni vyhladzoval disent.

Armáda proti povstalcom, vláda proti civilistom

Opis bacharov, ktorí si hovoria Hitler či anjel smrti, pripomína zverstvá páchané nacistami počas holokaustu.

Ide však o udalosti z novodobej Sýrie, kde podľa mimovládnej sýrskej organizácie pre ľudské práva (The Syrian Network for Human Rights) je 128-tisíc civilistov stále vo väzniciach režimu, prípadne boli zabití a ďalších takmer 14-tisíc umučili na smrť.

Kým Asadova armáda bojovala o územie s povstalcami, jeho vláda podľa NYT vyhlásila vojnu i vlastným občanom.

V súčasnosti, keď sa brutálny osemročný konflikt chýli ku koncu, sa počet osôb zadržiavaných režimom v Sýrii zvýšil.

"Vlani (organizácia) The Syrian Network zaznamenala, že režim námatkovo zatkol 5 607 ľudí, čo je viac ako 100 týždenne a takmer o 25 percent viac než predvlani," poznamenali NYT k dianiu v Sýrii.

Denník tiež uvádza, že podľa uniknutých sýrskych vládnych dokumentov zatýkanie nariadili dôstojníci, ktorí majú blízko k Asadovi a ktorí vedeli o mučení väzňov.

Vláda vydala úmrtné listy

Vojnu v Sýrii odštartovalo potláčanie prodemokratických demonštrácií v roku 2011. Konflikt sa ale počas rokov zapojením rôznych regionálnych a zahraničných síl skomplikoval.

Pred vojnou mala Sýria podľa odhadov Svetovej banky 20,8 milióna obyvateľov; o život od tej doby ale prišlo asi pol milióna ľudí.

Do bojov sa na strane Asada zapojilo v roku 2015 Rusko, ktoré tak do značnej miery ovplyvnilo pomer síl v prospech režimu.

V uplynulých mesiacoch sýrska vláda pod tlakom Moskvy priznala, že niekoľko stoviek ľudí, ktorých zadržiavala, zomrelo a vydala ich úmrtné listy, píše NYT. The Syrian Network sa domnieva, že sýrsky režim tak občanom odkázal, že ho nikto nepotrestá.

Veľká časť prípadov mučenia sa odohrala v Sednáji, ktorá je známa ako väznica, kde sa vykonávajú hromadné popravy.

Napichovali ich na hák a nútili jesť výkaly

Muhammada Ghabáša, ktorý bol v roku 2011 dvadsaťdvaročným študentom v Aleppe a organizoval prodemokratické protesty, počas vojny niekoľkokrát zatkli a celkovo zažil 12 väzníc.

Keď ho zatkli tretíkrát, čelil surovým bitkám a niekedy sa prebúdzal "úplne nahý v mrazivej chodbe". Raz mu vojak dal do úst pištoľ.

Bachar, ktorý si podľa Ghabáša hovoril Hitler, usporiadal "sadistickú večernú zábavu", pri ktorej nútil väzňov správať sa ako zvieratá a štekať, mňaukať či kikiríkať. Niektorí väzni museli kľačať na štyroch a robiť dozorcom stoly či stoličky.

Ďalší disident Munir Fakír porozprával, že väzňov trestali, ak zaspali či hovorili bez dovolenia.

Chorých týrali aj vo vojenskej nemocnici. Fakír opísal, ako vojaci nechali dvadsaťročného čašníka s cukrovkou zomrieť, pretože mu nedali inzulín, a keď jeden väzeň v nemocnici požiadal o lieky proti bolesti, vojak, ktorý si hovoril Azrael (anjel smrti), mu obuškom rozbil tvár. Neskôr musel Fakír telo odniesť.

Preživší v rozhovore s NYT opisovali, ako boli väzni nútení piť vlastný moč, jesť exkrementy a ako ich prevážali v dodávkach na mäso, zviazaných a napichnutých za mäsiarske háky. Dvadsaťjedenročného mladíka vojaci poliali benzínom a zapálili, umieral 21 dní.

Mučia aj ženy

V sýrskych väzniciach mučia aj ženy. OSN vlani zdokumentovala, že znásilnenie či iné formy sexuálneho násilia zažili ženy v 20 zariadeniach režimu a muži v 15.

OSN označila podmienky v spomínaných väzniciach za extrémne s tým, že sa rovnajú vyhladzovaniu a zločinom proti ľudskosti.

Šanca, že Asadov režim postavia pred spravodlivosť, sa zdá byť nepravdepodobná.

Na niektorých vysoko postavených príslušníkov sýrskej armády však na základe doteraz uniknutých dokumentov, fotografií a výpovedí európske úrady vydali zatykače.