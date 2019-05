Boris Kollár: Bývalý esesák má byť problém? V každej strane by sme našli podobný prípad

Kollár nacistickú minulosť svojich nových spojencov nerieši.

12. máj 2019 o 17:03 Nina Sobotovičová

Vyhlásili ste, že po voľbách by ste rokovali s každým, vrátane Kotlebovej ĽSNS, no k tejto strane máte výhrady, lebo chcete počuť ich jasný názor na holokaust. To stále platí?

Áno, samozrejme. My sme otvorení rokovaniam, no v prípade strany pána Kotlebu by sme žiadali ujasnenie niektorých sporných výrokov. Mám na to osobné dôvody. Polovica mojej rodiny zomrela v koncentračnom tábore.

Neprekáža vám, že v Hnutí pre Európu národov a slobody, do ktorého vaša strana Sme rodina pred eurovoľbami vstúpila, sú strany, ktoré majú podobnú rétoriku ako ĽSNS? Líder SPD Tomio Okamura spochybňoval rómsky holokaust, rakúsku FPÖ zasa zakladal bývalý esesák Anton Reinthaller a štrnásť rokov ju viedol Jörg Haider, ktorý chválil Hitlerovu politiku.

A vám neprekáža, že Angela Merkelová je vo frakcii ľudovcov, v ktorej bol v minulosti tiež bývalý esesák? V každej strane či vo frakcii na európskej úrovni by sme zrejme našli podobný prípad, tomu sa nevyhnete.