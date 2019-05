Islamský štát po prvý raz vyhlásil provinciu v Indii po zrážkach v Kašmíre

Pri zrážkach zahynul militant s údajnými väzbami na islamistov.

11. máj 2019 o 22:07 TASR

NAÍ DILLÍ. Teroristická organizácia Islamský štát (IS) vyhlásila po prvý raz, že nastolila svoju "provinciu" v Indii, a to po zrážkach medzi militantmi a bezpečnostnými silami v spornom regióne Kašmír, pri ktorých zahynul militant s údajnými väzbami na IS.

Informuje o tom tlačová agentúra Reuters.

Posilnenie postavenia

Amák, propagandistické médium spolčené s IS, v piatok neskoro večer oznámilo, že nová "provincia" sa nazýva "Hindský vilájet".

Vyhlásenie IS korešponduje s tvrdením indickej polície, že militanta zabili pri zrážkach v meste Šopian.

Účelom kroku IS je pravdepodobne posilniť svoje postavenie po tom, ako bola táto džihádistická organizácia v apríli vytlačená zo samozvaného "kalifátu" v Iraku a Sýrii, kde v určitom časovom bode kontrolovala tisícky štvorcových kilometrov územia.

IS odvtedy zintenzívnil rýchle prepady a samovražedné útoky vrátane bombového útoku na Srí Lanke, ktorý si na Veľkonočnú nedeľu vyžiadali najmenej 253 mŕtvych.

Ozbrojený konflikt

"Nastolenie tzv. provincie v oblasti, kde IS nemá nič, čo by pripomínalo skutočnú vládu, je absurdné, ale nemalo by sa to prehliadať. Pre džihádistov v týchto zraniteľných regiónoch ide o význačné gestá, ktoré pomáhajú položiť základy pri obnove mapy tzv. kalifátu," uviedla Rita Katzová, riaditeľka spoločnosti SITE Intelligence Group, ktorá stopuje islamských extrémistov.

Separatisti desaťročia vedú v prevažne moslimskom Kašmíre ozbrojený konflikt proti indickej vláde.

Väčšina týchto skupín požaduje nezávislosť Kašmíru alebo jeho pripojenie k Pakistanu, úhlavnému rivalovi Indie.