Nacionalisti vo Varšave protestovali proti tlaku USA na Poľsko, aby odškodnilo Židov

V Poľsku demonštrovali tisícky stúpencov krajnej pravice.

11. máj 2019 o 22:13 SITA

VARŠAVA. Pred veľvyslanectvom Spojených štátov vo Varšave v sobotu demonštrovali tisícky stúpencov krajnej pravice.

Protestovali proti údajnej snahe USA prinútiť Poľsko k vyplácaniu kompenzácií pre Židov žijúcich pred 2. svetovou vojnou v Poľsku, ktorí počas vojny prišli o svoj majetok.

Krajní pravičiari v zhode s ideológiou vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) nahnevane argumentovali, že Poliaci s holokaustom nemali údajne vôbec nič spoločné, a bolo to naopak Poľsko a Poliaci, kto počas vojny utrpel najväčšiu ujmu.



"Prečo by sme my dnes mali platiť niekomu peniaze, keď nám nedá nikto nič? Američania myslia len na židovské, ale nie na poľské záujmy," rečnil na demonštrácii pred veľvyslanectvom 22-ročný Kamil Wencwel.