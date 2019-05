Pri samovražednom bombovom útoku v Bagdade zahynulo osem ľudí

Iračania sa počas ramadánu zdržujú vonku do neskorého večera.

9. máj 2019 o 22:49 TASR

BAGDAD. Najmenej osem ľudí zahynulo a ďalších 15 osôb utrpelo zranenia pri útoku samovražedného atentátnika, ku ktorému došlo vo štvrtok na trhovisku vo štvrti Madínat as-Sadr v irackej metropole Bagdad.

Informovala o tom agentúra AP.

Podľa nemenovaného predstaviteľa samovražedný atentátnik odpálil na trhovisku nálož, ktorú mal pripevnenú na tele.

Iračania sa počas posvätného pôstneho mesiaca ramadán, ktorý sa začal v pondelok, zdržujú vonku do neskorého večera, pretože od úsvitu do súmraku by mali dodržiavať prísny pôst.

Iracké bezpečnostné sily investovali do bezpečnosti v metropole Bagdad nemalé prostriedky, i keď militanti ešte stále sporadicky útočia na cesty a obce na vidieku. Štvrtkový útok je preto jedným z mála, ku ktorým v poslednom čase v Bagdade došlo.