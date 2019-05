Ministrovi spravodlivosti USA hrozí žaloba zo strany Kongresu

Barr odmietol vyhovieť Kongresu v súvislosti so zverejnením Muellerovej správy.

9. máj 2019 o 7:42 TASR

WASHINGTON. Justičný výbor dolnej komory amerického Kongresu podporil v stredu návrh uznesenia, ktoré pripisuje ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi pohŕdanie týmto zákonodarným orgánom. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Výbor Snemovne reprezentantov tak reagoval na postup Barrovho ministerstva, ktoré odmietlo požiadavku kongresmanov z opozičnej Demokratickej strany, aby poskytlo úplné znenie správy osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera a súvisiaci dôkazový materiál.

Maril Trump vyšetrovanie?

Muellerova správa, zverejnená v apríli v zredigovanej podobe, zhŕňa závery z preverovania údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016.

Zameriava sa aj na možné napomáhanie zo strany kampane vtedajšieho republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa, ktorý bol zvolený za prezidenta, a na to, či sa Trump neskôr snažil mariť vyšetrovanie.

Trump si krátko pred stredajším hlasovaním v Kongrese nárokoval výsadné právo na rozhodovanie o požadovanom texte, čo mu umožňuje zakázať jeho poskytnutie.

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová to označila za nutný krok vzhľadom na "nehorázne zneužitie právomocí" zo strany predsedu justičného výboru Snemovne reprezentantov Jerrolda Nadlera.

Nadler zase vyhlásil, že jeho výbor musel zakročiť, keďže Trumpove obštrukcie vyvolávajú "ústavnú krízu".

Barrovi hrozí trestné stíhanie

O uznesení obviňujúcom ministra Barra z pohŕdania Kongresom bude teraz hlasovať celá Snemovňa reprezentantov.

V prípade schválenia má nasledovať podanie oznámenia príslušnej prokuratúre, ktorá rozhodne o začatí trestného stíhania.

Trumpova vláda v apríli zverejnila zredigovanú verziu spomínanej správy po tom, ako ju Mueller počas predchádzajúceho mesiaca doručil ministrovi Barrovi.

Ten v liste adresovanom Kongresu i verejnosti zhrnul najdôležitejšie závery, pričom konštatoval, že Mueller nenašiel dôkazy o tom, že by sa súčasný prezident alebo jeho spolupracovníci "spolčili" s Ruskom alebo že by s ním "koordinovali" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch.

Predstavitelia Demokratickej strany vtedy požadovali bezodkladné zverejnenie správy v plnom rozsahu.

Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová z Demokratickej strany obvinila minulý štvrtok Barra, že klamal Kongresu, čím podľa nej spáchal "zločin". Reagovala zrejme na Barrovo vypočúvanie pod prísahou pred zákonodarcami v apríli.