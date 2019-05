Iránske oznámenie o dohode je zámerne nejednoznačné, tvrdí Pompeo

Na skutočné kroky Iránu si treba podľa Pompea počkať.

8. máj 2019 o 18:54 TASR

LONDÝN. Stredajšie oznámenie Iránu o tom, že prestane dodržiavať obmedzenia svojich nukleárnych aktivít na základe tzv. jadrovej dohody s veľmocami z roku 2015, bolo "zámerne nejednoznačné", uviedol minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo.

"Myslím si, že bolo zámerne nejednoznačné... Musíme počkať a uvidíme, aké budú skutočné kroky Iránu" pred rozhodnutím o reakcii USA, uviedol Pompeo po stretnutí s britským rezortným partnerom Jeremym Huntom v Londýne.

"(Iránci) mali celý rad vyhlásení o krokoch, ktoré majú v úmysle urobiť, aby sa svet zľakol. Uvidíme, čo v skutočnosti urobia. Spojené štáty budú čakať a pozorovať a... urobíme dobré rozhodnutia," citovala ho agentúra AFP.

Pompeo vyjadril súčasne presvedčenie, že Británia i ďalší európski partneri USA budú postupovať spoločne s cieľom postarať sa o to, aby Irán nemal možnosť získať jadrové zbrane.

Šéf americkej diplomacie sa zmienil aj o obchodnom mechanizme Instex, ktorý tento rok spustili Británia, Francúzsko a Nemecko v snahe umožniť, aby napriek sankciám Spojených štátov pokračoval obchod medzi firmami z EÚ a Iránom.

Podľa jeho slov hovorili predstavitelia USA o tomto mechanizme s predstaviteľmi zmienených troch krajín. Minister v tejto súvislosti zdôraznil, že sankcie Washingtonu obsahujú ustanovenia umožňujúce, aby sa do Iránu dostala humanitárna pomoc a určité produkty.

"Povedali sme, pokým je tento nástroj používaný na tento obmedzený účel, nesankcionovaný účel, tak je to samozrejme prijateľné. Keď to transakcie presiahnu... posúdime to, preskúmame to a ak to bude potrebné, uvalíme sankcie na tých, ktorí sa zúčastnili na takejto transakcii," dodal.