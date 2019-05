Maďari sa pokúsili vyhostiť tri afganské rodiny

Rodiny sa Maďarsku vyhostiť nepodarilo.

8. máj 2019 o 15:18 TASR

BUDAPEŠŤ. Maďarsko sa pokúsilo v utorok vyhostiť tri afganské rodiny v rámci boja proti ilegálnej migrácii, avšak bez úspechu.

Informovalo o tom v stredu internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság s odvolaním sa na spravodajskú stanicu BBC, podľa ktorej v prípade jednej z rodín zasiahol Európsky súd pre ľudské práva.

Súd v prípade matky a jej štyroch detí vydal predbežné nariadenie. Afganská občianka pre BBC vo videoodkaze uviedla, že do Maďarska prišli legálne, avšak potom ich umiestnili do tábora s migrantmi a teraz im maďarské orgány nariadili návrat do Srbska, alebo do Afganistanu.

"Srbsko nás neprijalo, ako sa tam môžeme vrátiť," položila otázku žena, ktorej 17-ročný syn podstúpil pred dvoma mesiacmi operáciu srdca.

V druhej rodine 35-ročná tehotná matka omdlela a museli ju hospitalizovať. Jej manžel a ich tri deti mohli zostať v tranzitnej zóne na maďarsko-srbských hraniciach.

Tretia rodina sa rozhodla opustiť Maďarsko smerom do Srbska. Do Afganistanu sa odmietli vrátiť, aj keď do svojej vlasti mali zabezpečený let z Budapešti.

Rodinu so štyrmi deťmi vzalo vozidlo polície k hraniciam. Pri ich prekročení žena pred prítomnými novinármi a predstaviteľmi Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) kričala, že Maďarsko je najhoršou krajinou, v akej kedy bola.

"Raz budete aj vy utečencami ako my, a na toto si spomeniete," citovala ženu BBC.