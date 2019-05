Briti budú voliť poslancov, ktorí nemajú hlasovať. Za 150 miliónov libier

Briti budú europoslancov voliť 23. mája.

8. máj 2019 o 14:02 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Keď pôjdu o dva týždne Briti do volebných miestností, bude pred nimi veľmi zvláštna voľba. Majú vybrať poslancov Európskeho parlamentu, ktorý možno ani nezasadnú do poslaneckých lavíc a ak aj áno, tak zrejme len na niekoľko mesiacov.

Stále je pritom možné, že sa voľby v krajine nebudú ani konať. Scenár, že cez parlament do 23. mája prejde dohoda o odchode z Európskej únie, sa však teraz zdá len ako veľmi málo reálny.

Vláda preto v utorok potvrdila, že voľby zorganizuje. Ak by sa voľby v Británii nekonali, podľa dohody s Európskou úniou by už 1. júna Briti odišli bez dohody.

Na prvý pohľad zbytočné voľby vyjdú britských daňových poplatníkov na približne 150 milónov libier.

Nový termín - do konca júna

„Veľmi sme dúfali, že budeme schopní odchod doriešiť tak, aby sa voľby nemuseli konať, ale z právneho hľadiska ich zorganizovať musíme,“ povedal podľa BBC šéf kabinetu premiérky Theresy Mayovej David Lidington, ktorý vystupuje ako jej najbližší zástupca.

Vláda podľa Lidingtona zvýši intenzitu rokovaní s opozičnými labouristami o dohode, aby „sme sa dostali do situácie, že sa táto téma vyrieši do letnej prestávky v rokovaní parlamentu“.

Ak by sa brexit doriešil do konca júna, 73 novozvolení britskí poslanci by ani neskladali poslanecký sľub na prvom júlovom zasadnutí v Bruseli.

Už dávnejšie sa v Bruseli rozhodlo, že po britskom odchode zanikne len 46 z týchto poslaneckých miest. Zvyšných 27 kresiel sa prerozdelí medzi krajiny s najmenším zastúpením, čo sa týka aj Slovenska.