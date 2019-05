Nórska ministerka zdravotníctva: Ľudia nech fajčia a pijú koľko len chcú

Kritici tvrdia, že ministerka to zo svojimi názormi preháňa.

8. máj 2019 o 13:18 SITA

BRATISLAVA. Nová nórska ministerka zdravotníctva Sylvi Listhaug vyvolala tento týždeň záujem médií tvrdením, že ľudí treba nechať, nech fajčia a pijú koľko chcú a nech sa nezdravo stravujú, ak je to ich voľba.

Ministerka pochádza z vládnej Pokrokovej strany, ktorá má libertariánske myšlienkové základy a zasadzuje sa za to, aby štát čo najmenej rozprával ľuďom do toho, čo majú robiť.

Lishtaug to však podľa mnohých kritikov so svojimi názormi na zdravie občanov už preháňa.



"Ľuďom treba dovoliť fajčiť, piť a jesť toľko červeného mäsa, koľko len chcú. Politici sa ich môžu snažiť informovať, ale ľudia samotní podľa mňa veľmi dobre vedia, čo je zdravé, a čo nie," vyhlásila ministerka pre nórsku televíziu NRK.



"Myslím si, že mnohí fajčiari sa teraz cítia ako vyhnanci. Majú pocit, že sa musia skrývať, a ja si myslím, že to je hlúpe. Hoci fajčenie nie je dobré, pretože je škodlivé, dospelí sa musia rozhodovať sami za seba o tom, čo chcú robiť," povedala Listhaug.



Britská BBC dodáva, že ministerka sama v minulosti fajčila a s týmto zlozvykom už prestala, hoci nie úplne. Listhaug pripúšťa, že si z času na čas ešte zapáli.