Požičal si čiapku aj slogan. Make Babiš Slovak Again, reaguje internet

ANO najlepšie vie ako čítať prieskumy.

8. máj 2019 o 10:44 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam.cz.

Takže si to zhrňme. Najsilnejšia česká politická strana ide do európskych volieb so sloganom "Ochránime Česko. Tvrdo a nekompromisne. "

Na billboardoch toto heslo predáva muž, ktorého firma je životne závislá na prísune európskych dotácií a spolu s ním aj číslo jedna jeho kandidátky, dlhoročná európska úradníčka a diplomatka Dita Charanzová, ktorá inokedy vyhlasuje "my sme predsa tiež Brusel" a ktorá hlasovala napríklad pre sankčné konanie voči Maďarsku.

A aby bol obrázok úplný, ten chlapík si k tomu nasadí červenú šiltovku s nápisom Silné Česko. Nápad s čiapkou si "požičal" od amerického prezidenta Donalda Trumpa (Make America great Again!). Slogan z programu konkurenčnej ODS z roku 2017.

ANO vyráža naplno

Andrej Babiš a jeho ANO vyrážajú aj do volieb, ku ktorým pred piatimi rokmi prišlo celých 18 percent Čechov, opäť naplno.

A samozrejme, ako to zvyčajne funguje s kampaňami ANO, môžeme sa tomu teraz smiať a ťukať si na čelo, čo to zase skúšajú. Lenže pravda je taká, že stratégovia ANO presne vedia, čo robia.