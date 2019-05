USA chápu, že Venezuelu nemožno riešiť vojensky, tvrdí Lavrov

Rusi sú proti vojenským akciám, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom.

6. máj 2019 o 19:12 TASR

ROVANIEMI. Americkí predstavitelia chápu, že krízu vo Venezuele nemožno riešiť vojensky, pretože dôsledky takéhoto scenára by boli zničujúce.

Povedal to v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po schôdzke so svojím americkým rezortným partnerom Michaelom Pompeom vo fínskom meste Rovaniemi.

Lavrov nechce ísť vojenskou cestou

"Súdiac podľa mojich kontaktov s americkými a inými kolegami, vrátane tých z Európy a Latinskej Ameriky, nevidím nikoho, kto by vyzýval k bezohľadnému vojenskému riešeniu. Dúfam, že každý chápe, že pokiaľ ide o praktickú politiku, nemôže tam existovať vojenské riešenie, pretože by to znamenalo katastrofu," zdôraznil Lavrov.

Na otázku, či to americkí diplomati chápu, odpovedal kladne, informovala agentúra TASS.

"Sme rozhodne proti vojenským akciám, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom... Použitie sily môže povoliť iba Bezpečnostná rada OSN. Okrem toho ju možno použiť v reakcii na agresiu proti suverénnemu štátu," vysvetlil Lavrov.

Šéf ruskej diplomacie taktiež uviedol, že prezidenti Ruska a USA - Vladimir Putin a Donald Trump - sa dohodli na schôdzke, keď to bude možné. "Som si istý, že takáto možnosť bude existovať. Kremeľ bude o tom informovať," dodal Lavrov.

Guaidó vyzval na prevrat

Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó, podporovaný malým kontingentom bezpečnostných síl, vyzval minulý týždeň v utorok armádu, aby sa obrátila proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Táto snaha, podporovaná USA, sa však skončila neúspechom.

Pompeo v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty budú podporovať obyvateľov Venezuely v ich úsilí o zosadenie prezidenta Nicolása Madura.

Lavrov v nedeľu uviedol, že Moskva odsudzuje "bezprecedentné úsilie" Spojených štátov zamerané na zvrhnutie legitímnych vládnych orgánov vo Venezuele.