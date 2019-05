Strache sa stretol s Orbánom. Dúfa, že vznikne vlastenecká európska frakcia

Orbán za šéfa Európskej komisie už nepodporuje Webera.

6. máj 2019 o 17:20 TASR

BUDAPEŠŤ. Rakúsky vicekancelár a predseda pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache sa v pondelok stretol v Budapešti s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

Prečítajte si tiež: Únia by podľa Orbána mala prevziať rakúsky model stredopravej a pravicovej spolupráce

Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság Strache v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu (EP) vyjadril nádej, že posilnia vlastenecké strany a že prvýkrát v histórii bude môcť vzniknúť "vlastenecká" európska frakcia.

Európska ľudová strana (EPP) by podľa neho mala prehodnotiť svoj postoj odmietania vlasteneckých strán.

"Každá členská krajina je rovnocenná, nie je možné, aby bruselskí byrokrati hovorili, čo treba robiť," argumentoval Strache.

Rakúsky politik, ktorého na návštevu Budapešti pozval minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, ocenil úlohu Orbána v tom, že ukázal dôležitosť ochrany hraníc a že prispel k udomácneniu nového zmýšľania v Európe.

Prečítajte si tiež: Rakúsky vicekancelár chce pozvať Fidesz do frakcie Európy národov a slobôd

Maďarský premiér zdôraznil, že on aj Strache chcú zmeny v Európe. "Ak v Rakúsku je možná spolupráca stredopravej strany s pravicou, tak by sa to mohlo stať aj Európe," povedal Orbán, podľa ktorého otvorenie sa vpravo chcú ponechať ako možnosť.

Orbán oznámil, že už nepodporuje kandidatúru predsedu frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) a kandidáta ľudovcov na post predsedu Európskej komisie (EK) Manfreda Webera.

"Maďarský premiér zastupuje maďarských voličov. Predseda Weber povedal, že pri zvolení za predsedu EK neráta s hlasmi Maďarov. Predseda maďarskej vlády sa nemôže dostať do situácie, že by podporil človeka, ktorý sa takto vyjadruje," zdôraznil Orbán s poznámkou, že ešte hľadajú vhodného kandidáta.