Klíma, bezpečnosť a migrácia. Europoslankyňa hovorí, čo chcú ľudia od europarlamentu

Cecilia Wikströmová vystúpila na seminári Európskeho parlamentu.

6. máj 2019 o 10:40 TASR

BRATISLAVA. Občania Európy chcú, aby Európsky parlament (EP) priniesol legislatívu v troch konkrétnych oblastiach - životné prostredie a klimatická zmena, bezpečnosť a boj proti terorizmu a migrácia. Uviedla to v apríli v Bruseli predsedníčka Konferencie predsedov výborov EP Cecilia Wikströmová.

"Voda a vzduch prúdia voľne neberúc ohľad na hranice štátov, a preto by mali byť prioritou EÚ," zdôraznila Wikströmová na seminári EP "Rozhodnite o svojej budúcnosti".

Jedna z najväčších výziev? Boj s klímou

EP schválil v marci veľkou väčšinou hlasov smernicu, na základe ktorej má byť v celej Únii zavedený zákaz používania jednorazových plastových výrobkov, ako sú slamky, príbory alebo vatové tyčinky. Tej predchádzali pravidlá z roku 2015 obmedzujúce používanie igelitových tašiek.

Prečítajte si tiež: Študenti po celom svete štrajkujú za klímu. Od politikov žiadajú, aby im nekradli budúcnosť

"Mladí ľudia inšpirovaní švédskou tínedžerkou Gretou Thunbergovou vychádzajú do ulíc a vyzývajú politikov, aby konali v súvislosti s klimatickou zmenou," povedala Wikströmová.

Dodala, že boj proti klimatickej zmene je jednou z najväčších výziev, akým v súčasnosti Európania čelia, a takisto príležitosťou vybudovať udržateľnú spoločnosť a zapojiť občanov vrátane mladých ľudí.

Wikströmová hovorila aj o globálnej dohode o zmene klímy z Paríža, ktorá vstúpila do platnosti v novembri 2016. "Som presvedčená, že bez progresívneho prístupu EÚ v tejto otázke by sa to nepodarilo," povedala.

Prísnejšie emisné limity sú dôležitý krok

EP v novembri 2016 podporil i prísnejšie emisné limity pre látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré sa majú postupne znižovať do roku 2030, čo bol podľa Wikströmovej veľmi dôležitý krok.

Okrem životného prostredia je potrebné na celoeurópskej úrovni riešiť aj boj proti terorizmu, bezpečnosť a migráciu, upozornila šéfka Konferencie predsedov výborov EP.

Prečítajte si tiež: Veľká anketa slovenských vedcov: Zvládne ľudstvo zmenu klímy?

Reforma tzv. dublinského systému, ktorý upravuje udeľovanie azylu v členských krajinách EÚ, bola podľa jej slov počas aktuálneho päťročného volebného obdobia EP jednou z najproblematickejších.

"Chcela by som zdôrazniť, že my - Európsky parlament - sme v súlade s Lisabonskou zmluvou schválili reformu dublinského nariadenia," povedala a dodala, že reformu dublinského nariadenia dnes podporuje dvojtretinová väčšina poslancov.

"Musíme nájsť spôsob, ktorý nám povolí vybudovať fungujúci azylový systém s dostatočnou podporou od popredných členských krajín, v ktorom budú zodpovednosť zdieľať všetky členské krajiny a ktorý zabezpečí správu vonkajších hraníc EÚ," povedala.

O zachraňovaní migrantov

EP vo februári tohto roka schválil zmenu pravidiel fungovania mechanizmu civilnej ochrany EÚ v súvislosti s lesnými požiarmi z roku 2018 vo Švédsku a Grécku.

V súvislosti so zachraňovaním migrantov na otvorenom mori Wikströmová zdôraznila, že záchrana života ľudského života je dôležitá a EP jej venuje patričnú pozornosť.

"Je to medzinárodne záväzná legislatíva v oblasti námorného práva a zákonov na mori, kde je záchrana ľudského života záväzná povinnosť pre každého," povedala.