Znárodniť BMW? Nemeckých sociálnych demokratov rozhádal radikálny mladík

SPD v programe znárodňovanie nemá.

3. máj 2019 o 12:32 Matúš Krčmárik

BERLÍN, BRATISLAVA. Keď sa pred rokom nemeckí sociálni demokrati rozhodovali, či napriek historicky slabému volebnému výsledku budú pokračovať vo veľkej koalícii s kresťanskými demokratmi, líder mládežníckej skupiny strany Jusos Kevin Kühnert viedol kampaň za odchod strany do opozície.

O Kühnertovi sa vtedy hovorilo ako o mladíkovi, ktorý môže ukončiť kariéru Angely Merkelovej a Martina Schulza. Ako o niekom, kto môže byť v budúcnosti sám kancelárom.

Kampaň mu vtedy nevyšla, keďže členovia strany si odhlasovali vstup do koalície, no teraz sa 29-ročný politik do centra pozornosti vrátil. Naznačil, ako by jeho prípadné vládnutie mohlo vyzerať – rozvrátil by súčasný ekonomický systém v krajine.