Nie je čas na brexit či voľby. Mayová rieši kauzu s ministrom a Huaweiom

Ak prejde dohoda, Briti voliť nebudú.

2. máj 2019 o 17:13 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Veľká Británia stále nevie, či o tri týždne zorganizuje voľby do Európskeho parlamentu, pre strany bola v posledných dňoch dôležitejšia kampaň do tohtotýždňových lokálnych volieb.

Navyše, Británia nevie ani to, či o tri týždne ešte bude členom Európskej únie, aj keď je náhly brexit málo pravdepodobný. Prielom však môžu priniesť prebiehajúce rokovania vlády s opozíciou.

Vláda Theresy Mayovej napriek tomu zažíva krízu, ktorá s britským odchodom nesúvisí. Premiérka vyhodila ministra obrany Gavina Williamsona za to, že denníku Telegraph vraj posunul citlivé informácie z rokovania vlády.

Zdroj nemusí vedieť, že je zdrojom

Telegraph pred týždňom napísal, že podľa jeho zdrojov britská vláda zvažuje, že časť infraštruktúry pre moderné siete piatej generácie (5G) postaví čínska firma Huawei. Západné krajiny na čele so Spojenými štátmi pritom už niekoľko mesiacov varujú, že týmto spôsobom by sa cez firmu mohla čínska vláda dostať k citlivým informáciám.

V diktatúre totiž platí zákon, podľa ktorého musia všetky čínske firmy v prípade potreby spolupracovať s tajnými službami štátu. Huawei by do zariadení mohol nainštalovať "zadné dvierka", ktorými by sa vedel Peking dostať do systémov.

Novinári svoj zdroj nemenujú, no vnútorne vyšetrovanie v kabinete podľa listu premiérky ukázalo, že „sa nenašla žiadna iná dôveryhodná verzia vysvetľujúca tento únik“. Samotnú informáciu o zapojení Huawei vláda nekomentovala.