Teroristi z Boko Haram povraždili v Nigérii niekoľko dedinčanov

Teroristi chodili od domu k domu a zabíjali každého, kto im prišiel do cesty.

30. apr 2019 o 20:52 SITA

DAKAR. Najmenej 25 ľudí zahynulo pri útoku teroristov z organizácie Boko Haram na severovýchode Nigérie.

Informovali o ňom v utorok príbuzní obetí. K útoku došlo v noci z pondelka na utorok v dedine Kuda-Kaya v nigérisjkom štáte Adamawa.

Teroristi tu zaútočili na ľudí, ktorí sa krátko predtým vrátili z oslavy svadby.

Podľa očitých svedkov chodili od domu k domu a zabíjali každého, kto im prišiel do cesty. Boko Haram sa síce zatiaľ k útoku neprihlásil, no podľa agentúry The Associated Press (AP) stojí za útokom určite práve táto organizácia.

Boko Haram, známy aj ako Islamský štát v západnej Afrike, sa radí k najnebezpečnejším islamským militantným organizáciám sveta popri Islamskom štáte či al-Kájde.

Z Nigérie, ktorá je jeho domovskou krajinou, často preniká aj na územia Nigeru, Kamerunu a Čadu.