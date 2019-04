Juncker: Odchod Poľska z Únie je nepravdepodobný

V Poľsku si budú na jeseň voliť parlament.

29. apr 2019 o 10:10 TASR

VARŠAVA. Je nepravdepodobné, že by Poľsko opustilo Európsku úniu, a to ani v prípade, že by vládnuca euroskeptická strana Právo a spravodlivosť (PiS) tento rok opäť zvíťazila v parlamentných voľbách.

Povedal to predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v rozhovore pre poľský denník Rzeczpospolita, ktorý bol zverejnený v pondelok.

Juncker polexit nepredpokladá

Na otázku, či po voľbách, ktoré sa budú v Poľsku konať na jeseň, dôjde k takzvanému "polexitu", teda odchodu krajiny z EÚ, Juncker odpovedal "Nie".

"Poľsko je s nami (EÚ), pretože máme spoločné hodnoty," vyhlásil šéf eurokomisie.

Jeho vyjadrenia prišli po tom, ako poľská opozícia opakovane varovala, že vládnuca strana PiS môže Poľsko nakoniec doviesť až k odchodu z EÚ, píše agentúra Reuters.

Poľsko v Únii

Vláda PiS sa dostala do sporu s EÚ, keď presadila balík kontroverzných reforiem súdnictva, ktoré podľa Bruselu predstavujú hrozbu pre nezávislosť súdnictva, právny štát i demokraciu.

V dôsledku obáv z toho, že Poľsko nedodržiava základné princípy demokracie, začala Európska únia voči nemu právne konanie.

Poľsko sa s EÚ rozchádza aj v otázkach ochrany životného prostredia a migrácie.