Putin naznačil možnosť stretnutia s ukrajinským prezidentom

Putin si myslí, že by mal s Volodymyrom Zelenským diskutovať o ukončení konfliktu na juhovýchode Ukrajiny.

27. apr 2019 o 14:00 SITA

PEKING. Ruský prezident Vladimir Putin naznačil možnosť stretnutia s novozvoleným ukrajinským prezidentom.

V čínskom Pekingu na druhom fóre o novej Hodvábnej ceste sa vyjadril, že ak sa s Volodymyrom Zelenským stretne, mali by diskutovať o tom, ako ukončiť konflikt Ukrajiny s proruskými separatistami.

"Ak sa niekedy stretneme, začneme niektoré rokovania, čo nevylučujem, tak by sme v prvom rade mali hovoriť o tom, ako ukončiť konflikt na juhovýchode Ukrajiny," povedal Putin na tlačovej konferencii.



Podľa agentúry AP by Putinove slová mohli byť znamením, že chce Moskva zlepšiť vzťahy s Kyjevom. Tie sa zhoršili po ruskej anexii Krymu v roku 2014 a aj pre konflikt so spomínanými separatistami, ktorých Rusko podporuje.



Putin sa okrem iného tiež vyjadril, že Moskva zvažuje, či zjednoduší udeľovanie ruského občianstva všetkým Ukrajincom. V stredu Putin podpísal prezidentský dekrét, na základe ktorého začnú úrady v zrýchlenom procese udeľovať ruské občianstvo obyvateľom východných oblastí Ukrajiny kontrolovaných separatistami.

Dekrét sa stretol s kritikou zo strany ukrajinskej vlády, podľa ktorej zasahuje do jej záležitostí a do mierového procesu. "Vo všeobecnosti rozmýšľame nad tým, že občanom Ukrajiny budeme udeľovať občianstvo zjednodušeným spôsobom," povedal v sobotu Putin.