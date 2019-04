Trump ho volá ospalý Joe. Biden má z demokratov najväčšie šance poraziť súčasného prezidenta

Bývalý viceprezident patrí k najtvrdším kritikom Donalda Trumpa.

27. apr 2019 o 18:02 Nina Sobotovičová

WASHINGTON, BRATISLAVA. Hoci je demokrat Joe Biden politický matador, až do prezidentského kresla to zatiaľ nedotiahol, aj keď sa už o to dvakrát pokúšal.

Po štyroch desaťročiach na americkej politickej scéne, dvoch neúspešných prezidentských kampaniach a ôsmich rokoch v úrade viceprezidenta sa bývalý druhý muž Spojených štátov znovu pokúša dostať do čela Bieleho domu.

„Ak dáme Donaldovi Trumpovi osem rokov v Bielom dome, navždy zásadne zmení charakter tohto národa, to, kým sme,“ vyhlásil 76-ročný politik v tri a pol minútovom videu, ktorým verejne odštartoval svoju kampaň. „Nemôžem len tak postávať a sledovať, ako sa to deje,“ dodal Biden.

Trump: Išiel by s plačom k zemi

Doterajšie prieskumy naznačujú, že spomedzi - zatiaľ asi dvadsiatich - demokratov, ktorí chcú v budúcoročných voľbách Trumpa vyzvať, má najväčšie šance práve Biden. Sčasti preto, že ako bývalý viceprezident je pre voličov známejšou tvárou ako ostatní kandidáti.

Trump už na svojho soka reagoval na twitteri, kde Bidena privítal v súboji o prezidentské kreslo, nazval ho „ospalým Joeom“ a vyjadril pochybnosť, či má jeho súper dosť inteligencie, aby úspešne zvládol primárky.