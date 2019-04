Do španielskeho parlamentu mieri krajná pravica. Je iná ako inde v Európe

Voľby sa konajú v nedeľu.

26. apr 2019 o 17:53 Matúš Krčmárik

MADRID, BRATISLAVA. Kým v posledných rokoch jedna európska krajina za druhou sledovali, ako sa do ich parlamentov a neskôr aj do vlád dostávajú krajne pravicové strany, Španielsku sa to vyhýbalo.

Možno to bolo pre skúsenosti so štyrmi desaťročiami fašistickej diktatúry Francisca Franca, no od jeho smrti v roku 1975 sa krajná pravica do španielskeho parlamentu nedostala. Po tejto nedeli to však už takmer naisto platiť nebude.

"To, čo sa stane 28. apríla, nám nepovedia prieskumy, ani komentátori sa to neodvážia priznať, ale vy všetci to cítite,“ vyhlásil Santiago Abascal, predseda strany Vox na utorňajšom mítingu na predmestí Madridu.

Dva podobne silné bloky

Prieskumy predpovedajú Voxu asi desať percent hlasov. Hovoria tiež, že viac ako desať percent hlasov by mohlo získať päť strán a mali by vzniknúť dva podobne silné bloky.

Na jednej strane vládnuci socialisti a ľavicové hnutie Podemos. Na druhej strane ľudovci a hnutie Ciudadanos (Občania).

Vyhrať by mali socialisti, no ak by sa k pravicovej dvojici pridal Vox, mohli by mať nakoniec v parlamente väčšinu.

Tento scenár si vyskúšali už v decembri v regionálnych voľbách v Andalúzii, kde Vox prekvapil a získal jedenásť percent hlasov.

Pravicová koalícia s ich podporou vďaka tomu ukončila 36 rokov trvajúcu vládu socialistov v oblasti.

Vox vznikol len v roku 2013, založili ho bývalí členovia Ľudovej strany, ktorí mali pocit, že strana je málo radikálna. Na rozdiel od iných podobných hnutí v Európe, krajní pravičiari z Voxu nerástli vďaka utečeneckej kríze.