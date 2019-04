Noví europoslanci sa po prvý raz stretnú v júli v Štrasburgu

Výbory vzniknú pred ustanovujúcou schôdzou, vedenie Európskej komisie na jeseň.

26. apr 2019 o 9:21 TASR

ŠTRASBURG. Prvá ustanovujúca schôdza nových poslancov Európskeho parlamentu, zvolených v májových voľbách, sa uskutoční v júli v Štrasburgu. Od toho momentu sa stanú oficiálne poslancami Európskeho parlamentu.

Uviedol to Dionýz Hochel z Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorý je v súčasnosti poverený jej vedením.

Výbory vzniknú pred ustanovujúcou schôdzou

"Samozrejme, už pred prvou schôdzou sa poslanci prostredníctvom svojich politických frakcií budú zaujímať, kde budú pracovať, v ktorých výboroch - pričom výborov je vyše 20 v Európskom parlamente - a v ktorej delegácii budú pôsobiť s tretími krajinami, teda krajinami mimo EÚ. Tento náročný proces zaraďovania poslancov do výborov a do delegácií ich čaká ešte pred ustanovujúcou schôdzou," zdôraznil Hochel.

Zároveň dodal, že na prvej schôdzi sa ich pozície oficiálne potvrdia. "Budú prebiehať hlasovania o zložení výborov a delegácií, v ktorých budú poslanci pracovať v Štrasburgu a v Bruseli," dodal.

Nové vedenie Komisie na jeseň

S voľbou poslancov do Európskeho parlamentu súvisí aj kreovanie novej Európskej komisie. Mandát tej súčasnej vyprší koncom októbra, nová Komisia nastúpi v novembri.

"Kreovať sa bude už v októbri a veľmi úzko je to spojené s procesom (výberu) tzv. spitzenkandidáta ( kandidáta na šéfa Európskej komisie), to znamená, že súbežne s voľbami do Európskeho parlamentu, aby aj trochu mobilizovali záujem občanov o voľby do Európskeho parlamentu, budú prebiehať verejné debaty týchto spitzenkandidátov," spresnil Hochel.

Najúspešnejší z nich dostane poverenie stať sa novým predsedom Komisie, vyberie si následne svojich komisárov, členov Európskej komisie, ktorí musia prejsť vypočutím - tzv. hearingom v rámci jednotlivých výborov Európskeho parlamentu -, a až následne bude Európsky parlament hlasovať o Komisii ako o celku.

Eurokomisári nemusia byť poslanci

Hochel pripustil, že budúci členovia Komisie nemusia byť na kandidátke do Európskeho parlamentu.

Prečítajte si tiež: V eurovoľbách si polepšia populisti, najsilnejší však zostanú ľudovci

"Áno, sú príklady členov Európskej komisie, ktorí predtým, než sa stali členmi Komisie, prešli procesom zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu, ale nie je to nevyhnutná podmienka. Nakoniec, potom si nový predseda Komisie vyberá svojich spolupracovníkov na základe odporúčania členských štátov," vysvetlil.

Posledná schôdza súčasného legislatívneho obdobia Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa konala v polovici apríla.

Voľby do Európskeho parlamentu budú vo všetkých krajinách EÚ vo volebnom týždni, ktorý sa končí 26. mája.

Oficiálne výsledky sa budú môcť zverejniť až po tom, ako sa uzavrú volebné miestnosti v poslednej členskej krajine EÚ.

Slováci si budú voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája. Štatistický úrad SR by mal vyhlásiť oficiálne výsledky na Slovensku v noci z nedele 26. mája na pondelok 27. mája.

Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie.