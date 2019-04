Okamuru podporili pred eurovoľbami Wilders a Le Penová

Le Penová nechce Európu založenú na ideológii, ktorú si vynucuje jej vedenie.

25. apr 2019 o 16:10 SITA

PRAHA. Šéf SPD Tomio Okamura na začiatok kampane svojho hnutia do volieb do Európskeho parlamentu prilákal do Prahy popredných európskych nacionalistických politikov - predsedníčku francúzskeho Národného združenia Marine Le Penovú aj predsedu holandskej Strany slobody Geerta Wildersa.

"Ohrozuje nás islamizmus a globalismus. My, národné strany, sme jediné, ktoré to môžu zastaviť," povedala Le Penová. Európa podľa nej nemôže byť založená na ideológii, ktorá je nám vnútená, "a to je v stávke 26. mája", uvádza český portál iDnes.cz.

V rovnakom zmysle sa vyjadril aj Wilders.

"Musíme sa snažiť obnoviť suverenitu národných štátov. Európska únia je nedemokratická. Je to príšera, ktorá udupáva našu národnú identitu. Musíme bojovať, aby sme nepodľahli Bruselu," vyhlásil holandský populista.

Okamurovo hnutie organizuje popoludní v hornej časti Václavského námestia demonštráciu, ktorej témou je: Nie diktátu Európskej únie, jej imigračnej politike a islamizácii.

Na demonštrácii vystúpi Le Penová, Wilders a vedľa Okamuru aj volebný líder SPD Ivan David.

"Chceme žiť v Európe, ale bez súčasnej politiky multikulturalizmu a likvidácie národných štátov presadzovanú elitármi EÚ Junckerom, Tuskom, Macronom a Merkelovou," napísalo do svojho uznesenia predsedníctvo Okamurovho hnutia.