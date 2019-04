Škótska premiérka chce do dvoch rokov nové referendum o nezávislosti Škótska

Ďalšie voľby do parlamentu by sa mali konať práve v roku 2021.

24. apr 2019 o 17:23 SITA

BRATISLAVA. Ak Veľká Británia opustí Európsku úniu (EÚ), škótska premiérka Nicola Sturgeon by chcela do roku 2021 usporiadať druhé referendum o nezávislosti Škótska.

Predsedníčka Škótskej národnej strany (SNP) sa tak vyjadrila v stredu v škótskom parlamente, pričom uviedla, že čoskoro predstaví legislatívu, ktorá by stanovila pravidlá pre toto hlasovanie.

Pravidlá pre referendum

Zároveň vyzvala svoju stranu, aby sa usilovala o zvýšenie podpory pre nezávislosť.



"Voľba medzi brexitom a budúcnosťou Škótska ako nezávislej európskej krajiny by mala byť ponúknutá ešte počas existencie tohto parlamentu," vyjadrila sa Sturgeon a dodala, že vláda v Edinburghu bude konať, aby zaistila možnosť hlasovať pred koncom funkčného obdobia parlamentu.

Ďalšie voľby do škótskeho parlamentu by sa mali konať práve v roku 2021.



Sturgeon dúfa, že legislatíva, ktorá by mala stanoviť pravidlá pre referendum, vstúpi do platnosti do konca tohto roka. Táto legislatíva by umožnila konanie referenda po tom, ako ho schváli britská vláda.

So žiadosťou nesúhlasia

O schválenie sa škótska premiérka podľa svojich slov zatiaľ usilovať nebude. Vláda v Londýne sa však už skôr vyjadrila, že so žiadosťou Edinburghu nebude súhlasiť, a toto rozhodnutie v utorok potvrdilo aj Downing Street.

"Ak budeme úspešní v budovaní podpory a záujmu pre nezávislosť, potom žiadna britská vláda nebude schopná zastaviť vôľu ľudu alebo zastaviť vyjadrenie tejto vôle," povedala Sturgeon.

Škóti hlasovali o nezávislosti od Veľkej Británie v roku 2014.

Za nezávislosť sa vyjadrilo 45 percent voličov a 55 percent hlasovalo za zotrvanie v Spojenom kráľovstve.

Keď sa o dva roky neskôr konalo referendum o brexite, v ktorom väčšina voličov hlasovala za odchod z EÚ, Škótsko bolo prevažne za zotrvanie v únie.

Sturgeon tvrdí, že brexit mení situáciu, pretože Škótsko by nemalo vystúpiť z únie proti svojej vôli.