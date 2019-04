Vydražia živé nahrávky Marleyho nájdené v pivnici londýnskeho hotela

Nahrávky pochádzajú zo 70. rokov a vznikli pri koncertoch v Londýne a Paríži.

24. apr 2019 o 15:06 ČTK

LONDÝN. V Británii budúci mesiac vydražia živé nahrávky jamajského speváka a gitaristu Boba Marleyho a skupiny The Wailers, ktoré po 40 rokoch našli v pivnici jedného chátrajúceho hotela v západnom Londýne.

Píše o tom britský denník The Guardian.

Záznamy na magnetofónových páskach objavili pri vypratávaní hotela. Poškodila ich však voda a boli zašpinené od hliny. Vypadalo to, že sa ich zachrániť nepodarí.

Zvukový inžinier Martin Nichols ich obnove venoval dva roky.

Nahrávky pochádzajú zo 70. rokov a vznikli pri koncertoch v Londýne a Paríži. Sú na nich najväčšie hity vodcovskej osobnosti reggae, napríklad No Woman No Cry, Is This Love a Jamming.

Pásky s digitálne zreštaurovaných zvukom vydražia 21. mája v aukčnej sieni Omega, ktorá predpokladá, že aukcia vyvolá celosvetový záujem.